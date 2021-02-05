"فيات" تقدم الموديل الجديد من أيقونتها 500 الصغيرة

"فيات" تقدم الموديل الجديد من أيقونتها 500 الصغيرة
صورة: د.ب.أ
الجمعة 5 فبراير 2021 - 01:14

كشفت شركة فيات النقاب عن الموديل الجديد من أيقونتها 500 الصغيرة، والذي شهد العديد من التحسينات على خطوط التجهيزات.

وأوضحت الشركة الإيطالية أن خط التجهيزات الأساسي Cult يقدم المرايا الكهربائية وراديو DAB+ ومكيف هواء مع وظيفة Start/Stop الأوتوماتيكية.

ويتمتع أفخم خطوط التجهيزات والمعروف باسم Sport بطلاء مطفأ، وخيوط حياكة متباينة باللون الأحمر على الفرش الداخلي، وعجلات خفيفة الوزن، وكشافات عاملة بتقنية LED، ونظام ملتيميديا باللمس، والزجاج المعتم، ومكيف الهواء الأوتوماتيكي، مع بعض الملامح الرياضية على التصميم الخارجي مثل المصدم.

ويتميز الموديل الخاص Dolcevita من السيارة بالطلاء ثنائي اللون، وطلاء الكروم على بعض المكونات والعناصر التصميمية، والسقف الزجاجي.

ويبدأ سعر السيارة 500 المزودة بخط التجهيزات الأساسي Cult من 14 ألف و490 يورو.

الشركة الإيطالية الموديل الجديد 500 شركة فيات

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