"رينو" تطلق سيارتها Arkana الجديدة

أطلقت شركة رينو سيارتها Arkana الجديدة، التي تنتمي لفئة SUV، بسعر يبدأ من 27 ألف و 850 يورو.

وأوضحت الشركة الفرنسية أن السيارة الجديدة تتمتع بملامح موديلات الكوبيه العصرية. وتظهر السيارة بطول 57ر4 متر، تسع به ما يصل إلى 1296 لترا من الأمتعة.

وتضم باقة التجهيزات القياسية بالسيارة كشافات عاملة بتقنية ليد وقمرة الرقمية، مع حزمة كبيرة من الأنظمة المساعدة.

ويتسع برنامج الدفع بالنسخ الهجين ليغطي نطاقا يمتد من 103 كيلووات/140 حصان إلى 118 كيلووات/160 حصان.

وتتراوح السرعة القصوى بين 172 و200 كلم/س، بينما يقع معدل استهلاك الوقود بين 0ر4 و 3ر5 لتر/100 كلم.