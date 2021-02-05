"دي إس" تكشف عن سيارتها DS4 الجديدة

كشفت شركة “دي إس” النقاب عن سيارتها المدمجة DS4 الجديدة، التي تمتاز بخطوط تصميمية متفردة تجمع بين سمات موديلات الصالون والكوبيه وSUV.

وأوضحت الشركة التابعة لشركة ستروين الفرنسية أن السيارة المدمجة DS4 الجديدة تأتي بطول 40ر4 متر وارتفاع 47ر1 متر، وتقف على عجلات بقياس حتى 20 بوصة.

وعلى الصعيد الخارجي تتألق السيارة بكشافات ضوء نهاري لافتة للأنظار وتزدان بعناصر من الكروم أو تكتسي باللون الأسود، في حين تمتاز المقصورة الداخلية بعدادات رقمية والقليل من الأزرار.

وعلى صعيد الدفع، تتوفر للسيارة DS4 الجديدة باقة من محركات البنزين والديزل، التي تغطي نطاق قوة يمتد بين 96 كيلووات/130 حصان و165 كيلووات/225 حصان. ويبلغ معدل الاستهلاك 6ر4 لتر/100 كلم لمحركات الديزل، و8ر5 إلى 4ر6 لتر/100 كلم لمحركات البنزين.

وبالإضافة إلى ذلك، تتوفر نسخة هجين Plug-in بقوة إجمالية 165 كيلووات/225 حصان مع مدى سير يزيد على 50 كلم ومعدل استهلاك يبلغ 2ر1 لتر/100 كلم.

ومن المقرر إطلاق السيارة المدمجة DS4 الجديدة في الربع الأخير من العام الجاري، غير أنها لم تكشف بعد عن الأسعار.