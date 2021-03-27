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تعليقات الزوار2
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هذه ارتسامات المقاولات بخصوص تجارة الجملة
غياب الحوار ناتج عن ضعف البيداغوجية التعليمية والبنية البشرية اساتدة دون مستوى والسبب غياب التكوين و ضعف وهزالة التفتيش وغياب الحوار وكترة الاضرابات يجب مراقبة اساتدة التعاقد بالتفتيش المستمر اغلبهم دون المستوى
حوار مع من ؟! وادماج من ؟! أتمنى للطلبة والطالبات ان يقبلوا أمر الواقع ، ﻻنه لم طبقت إمتحانات لﻻدماح ، النتيجة النهائية ستكون صدمة ! نسبة كبيرة من المتعاقدين دون المستوى !؟ وانتم أدرى بذلك ، وﻻ مجال للمقارنة مع أساتذة التعليم القدامى وما يعرف باساتذة اليوم ، ﻻ شكﻻ وﻻ مضمونا. ! اللهم اني قد بلغت