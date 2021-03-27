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‫تعليقات الزوار

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  • تنغير مسمرير
    السبت 27 مارس 2021 - 17:06

    غياب الحوار ناتج عن ضعف البيداغوجية التعليمية والبنية البشرية اساتدة دون مستوى والسبب غياب التكوين و ضعف وهزالة التفتيش وغياب الحوار وكترة الاضرابات يجب مراقبة اساتدة التعاقد بالتفتيش المستمر اغلبهم دون المستوى

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  • غياب وعطل على مدار العام
    السبت 27 مارس 2021 - 17:32

    حوار مع من ؟! وادماج من ؟! أتمنى للطلبة والطالبات ان يقبلوا أمر الواقع ، ﻻنه لم طبقت إمتحانات لﻻدماح ، النتيجة النهائية ستكون صدمة ! نسبة كبيرة من المتعاقدين دون المستوى !؟ وانتم أدرى بذلك ، وﻻ مجال للمقارنة مع أساتذة التعليم القدامى وما يعرف باساتذة اليوم ، ﻻ شكﻻ وﻻ مضمونا. ! اللهم اني قد بلغت

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