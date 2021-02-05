هذه العوامل ترفع خطر الإصابة بسرطان المريء!

هذه العوامل ترفع خطر الإصابة بسرطان المريء!
صورة: د.ب.أ
الجمعة 5 فبراير 2021 - 01:53

قال المركز الألماني لأبحاث السرطان إن بعض العوامل ترفع خطر الإصابة بسرطان المريء مثل التدخين وشرب الخمر وحرقة المعدة المزمنة والسِمنة، بالإضافة إلى الأورام في منطقة الفم والحلق.

وأوضح المركز أن أعراض سرطان المريء تتمثل في صعوبات البلع، وفقدان الشهية، وفقدان الوزن، والتقيؤ غير المبرر، ووجود دم في القيء، وكذلك وجود دم في البراز.

وأشار المركز إلى أن الأورام الصغيرة يمكن علاجها بواسطة الاستئصال الجراحي. أما الأورام الكبيرة فعادة ما تكون غير قابلة للعمل الجراحي ومن ثم يتم في هذه الحالات اللجوء إلى العلاج الكيميائي أو الإشعاعي أو كليهما لمحاولة تصغير الورم والحد من نموه وانتشاره.

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