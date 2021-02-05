الشاي الأخضر .. فوائد صحية جمّة

الشاي الأخضر .. فوائد صحية جمّة
صورة: د.ب.أ
الجمعة 5 فبراير 2021 - 01:53

قال المعهد الألماني للتغذية العلاجية وأنظمة الحمية الغذائية إن الشاي الأخضر يتمتع بفوائد صحية جمّة؛ حيث إنه يحارب الشيخوخة ويقي من أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان.

وأوضح المعهد أن الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة، والتي تحمي من تصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم، ومن ثم تقي من الإصابة بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية.

كما تعد مضادات الأكسدة سلاحا فعالا لمحاربة ما يعرف بالجذور الحرة (Free Radicals)، التي تهاجم خلايا الجسم، وتعجل بالشيخوخة.

وبالإضافة إلى ذلك، يزخر الشاي الأخضر بمركب (EGCG)، الذي يقي من الإصابة بالخرف المبكر، وكذلك من الإصابة بالسرطان.

علاوة على ذلك، يعد الشاي الأخضر مفيدا لصحة اللثة، ويسهم أيضا في الوقاية من هشاشة العظام.

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