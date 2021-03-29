مستند تاريخي يؤكد مغربية واد العرجة بفكيك

مخطوطة جديدة مؤرخة في ثالث ماي 1907، كشف عنها المؤرخ المغربي عكاشة برحاب، تظهر أن واد العرجة بإقليم فكيك، الذي تطاولت عليه السلطات الجزائرية وأمرت المزارعين المغاربة بمغادرته، ينتمي إلى التراب المغربي.
وحسب المؤرخ المغربي، فإن هذه الوثيقة هي عبارة عن رسالة وجهها عامل فكيك آنذاك إلى وزير الحربية محمد الجباص ووزير الخارجية عبد الكريم بن سليمان، جاء فيها أن الحاكم الفرنسي ببني ونِّيف- التي تمّ ضمُّها إلى الجزائر- قام بشقّ شبكة من الطرق والمسالك تخترق مجال واحة فكيك، ضمنها على الخصوص طريق يخترق واد العرجة التابعة للواحة حسب تأكيد العامل.
وأكد الباحث نفسه أن عامل فكيك، باعتباره مندوبا للسلطان في حل مشاكل الحدود مع نظيره الفرنسي حاكم واحة بني ونّـيف، عمل على إشعار المخزن المركزي بالخروقات التي تقوم بها السلطات الفرنسية.
ومما جاء في الوثيقة المذكورة التي تخص موقع العرجة: “ويَوْمَهُ وَرَدُوا علينا أهل قصر العبيد، وخبّرُونا أن جوّارنا أهل بني ونّـيف جعلوا طريقا مبدؤها من بني ونّـيف مارّة على الموضع المسمى بثنية تكرمت موالي لنا قاصدة لفجيج، وذلك صحيح، وكذلك جعلوا طريقيْن من بني ونيف أيضا، كما أعلمنا بذلك سيادة الوزراء الأجلـّين السيد محمد الجباص والسيد عبد الكريم بن سليمان قبله، أحدهما مارّة على ثنية المجاهدين السفلية، وقد قطعوا بها واد العـَرجة، ومنه إلى ثنية بن اسعيد، والثانية مارّة على ثنية المجاهدين الفوقية مارّة على الموضع المسمى بثنية البيضة، ومنه إلى واد الدفيلية، واجميع هذه المواضع موالية لنا…”
وكان الجباص قد أشرف على رسم خط الحدود في عين المكان سنة 1902، بصفته رئيس اللجنة المغربية لحل مشاكل الحدود، أما عبد الكريم بن سليمان فقد أشرف على توقيع اتفاق باريس الخاص بإتمام رسم الحدود جنوب فكيك سنة 1901، ومن ثمّ فإنهما كانا على اطلاع بالمشاكل التي كانت تهدد مجال الواحة، يورد المؤرخ المغربي عكاشة برحاب.
ما اخذ بالقوة يسترجع بالقوة ،يجب على المغرب المطالبة بكل اراضيه المسروقة سواء من الجزائر او الاسبان .
لي عطى الله عطاه مكانش علينا نخرجو منها حتى نبحثو بلي العرجة
مغربية.
اذن اين القانون الدولي من تلك الوثاءق؟
اللهم انصر أهل الحق على الأعداء لأن كيف يعقل لجارة تتطاول كل مرة على المغاربة وتطردهم تحت طائلة الحق في الأرض مع ان أهل فكيك هم أصحاب الأرض الحقيقيون على المنتظم الدولي التدخل انصرة الحق واعادة الأمور إلى نصابها لان الجزائر أصابها السعر واصبحت تعض في كل ما هو مغربي ولو بالاعتداء عليهم
فرنسا الاستعمارية هي أصل مشكل الحدود الشرقية للمملكة مع مستعمرتها الجزائر ورغم دلك فإنها تتغاضا عن هذا ولا تريد بادلاء الوثائق التاريخية من أجل إطالة التوتر الحاصل بين المغرب ومستعمرتها السابقة.
من صنع لنا المشاكل هم من حكموا و تعاملوا مع الإستعمار
من صنع جميع مشاكل المغرب فيما يخص الحدود الترابية هم من أرادوا أن يحكموا لوحدهم فالحكم أولى عندهم
لو كانوا ديموقراطيين لأسترجع المغرب كل صغيرة وكبيرة قبل أن تعطي فرنسا الإستقلال للجزائر الفرنسية
المخزن هذا هو حاله يستعرض عضلاته فقط على المواطن البسيط الذي يخالفه الرأي
إلى يومنا هذا فالمخزن وحده هو من يسير المغرب ووضعوا لنا دمى الحكومة و المنتخبين لكي يلهونون بهم لكن هؤلاء لا حول لهم و لا قوة
لماذا لم يتم رفع دعوى قضائية بحق الجزائر عندما تم طرد 250 ألغدف مغربي من الجزائر ولم يتم دعم الأسر لرفع دعوى ضد نظام بوخروبة و اكتفينا بالتنديد و الدعاء على الكابرانا؟ أتمنى ألا يعيد التاريخ نفسه في قضية العرجة إما قضائيا أو عسكريا.
و ماذا سنستفيد من هذا المستند، ما بمقدورنا ان نفعل كشعب، السؤال هو إذا كانت أراضي مغربية، أين كان المغرب عندما استولت عليها الجزائر، لماذا تراخت حكومات ماضية في الدفاع عن أراضي مغربية، سبتة ومليلية و الصحراء الشرقية و فكيك،و… ،لماذا تتباهون بأن عندنا جيش قوي و لم تقدروا على وقف حفنة من المرتزقة، كفانا من سياسة الهدنة و الحوار السلمي مع الأعداء ،سياساتكم ضيعت لنا عدة أراضي كانت بالأمس مغربية، التغيير ثم التغيير في سياستكم الخارجية، خصوصا فيما يتعلق بالجزائر و البوليزاريو
لماذا الرجوع إلى الوراء، هناك معاهدة امضيت من طرف المغرب و الجزائر بخصوص الحدود سنة 1972, و قد صادقت عليها المغرب سنة 1992, الامور واضحة و لا داعي لاخراج اوراق بالية تعود الى سنوات، العرجة هي اراضي جزائرية سمحت سلطات الجارة الشرقية لمواطيننا استغلالها، و نظرا للمشاكل الموجودة بين البلدين ، فالجزائر حرة ان تسترد اراضيها و على فلاحينا حرقها لانها في الاخير ستصبح مركز عسكري جزائري.
و السلام.
الموضوع الوحيد الذي لا يروق للجزائريين أمثال “شطو ميمون” و “سعاد بنت الريف” مناقشته وتقبله هو :/ من هي القوة الإستعمارية التي وسعت الأراضي واقتطعتها من الصحاري ودول الجوار و ضمتها لمدينة الجزائر التي أصبحت بعد 132 سنة من الإستعمار دولة…؟ ولماذا يرفض حكام هذه الدولة المصطنعة الوثائق التاريخية ويتشبثون بالحدود الموروثة عن الإستعمار ./. (مماهم فرنسا)…؟
منطقة العرجة كبيرة و الجزائر طردت المزارعين من جزء تقول تابع لها كان يجب الكلام مع فرنسا لانها هي اللتي ضمت الأراضي اما بالنسبة للجزائر فانها تركة من الاستعمار تم أين معاهدة للا مغنية و معاهدة أفران ولماذا الدولة المغربية لم توضح لنا حقيقة الوضع ، هذا فقط رأيي
الاشكال في اتفاقية ١٩٧٢ لترسيم الحدود و التي بموجبها اصبحت العرجة ارضا جزاءرية. وقد نالت هذه الاتفاقية الاعتراف الدولي بتسجيلها لدى الامم المتحدة سنة ١٩٨٩ رغم ان الامر مخالف لحقاؤق التاريخ