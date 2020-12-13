الدرك يخلي سبيل وادو عقب شجار دامٍ على متن حافلة "سندباد الشرق"

تم إخلاء سبيل الدولي المغربي السابق عبد السلام وادو، مدرب نادي مولودية وجدة لكرة القدم، حيث قضى أربع ساعات بمخفر الدرك، بعد أن تم توقيفه من طرف رجال الدرك الملكي، زوال أمس، على خلفية شجاره مع سائق حافلة الفريق الوجدي.

وعلمت “هسبورت” من مصادر مطلعة أن وادو قضى ما يقارب أربع ساعات بمخفر الدرك الملكي بمنطقة النواصر، على خلفية شجار دام مع سائق حافلة “سندباد الشرق” لحظة وصول بعثة الفريق إلى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء.

وأضافت المصادر نفسها أنه بعد تدخل إدارة المولودية وبعض الدوليين السابقين، تم الإفراج عن مدرب الفريق وسائق الحافلة بعد الاستماع إليهما من قبل رجال الدرك الملكي، مشيرة إلى أن السائق رفض الصلح، وأنه من المنتظر أن يتم إجراء المساطر القانونية بعد تماثله للشفاء.

ووفق المصادر ذاتها، فإن وادو توجه فور الإفراج عنه، رفقة محاميه، إلى وجهة غير معلومة، مضيفة أن رئيس النادي حاول الاتصال به دون جدوى. فيما تم نقل سائق الحافلة إلى إحدى المصحات الخاصة بالدار البيضاء لتلقي العلاج اللازم.

وأكد مصدر مسؤول عن إدارة الفريق الوجدي، في تصريح لـ”هسبورت”، أن إدارة “سندباد الشرق” قامت بالإجراءات اللازمة لتأهيل مدرب فريق الأمل عبد المالك الصوان لقيادة الفريق خلال مباراة اليوم أمام الرجاء الرياضي، في حال لم يحضر وادو، الذي يمر بأزمة نفسية بعد المشكل الذي حصل له.

وكما أشارت “هسبورت” في وقت سابق، فإن وادو دخل في شجار مع سائق حافلة الفريق الوجدي، صباح السبت، بعد أن رفض السائق السماح لمدرب الحراس بالصعود إلى الحافلة، باعتباره غير موجود في اللائحة بعد أن أبعده المكتب المسير للفريق، قبل أن يُقرر وادو اصطحابه مع المجموعة. ولم يتقبل مدافع “الأسود” السابق منع السائق لمدرب الحراس من مرافقة المجموعة.

وكان رجال الدرك الملكي بمنطقة النواصر قد اضطروا إلى الحضور إلى عين المكان، وإيقاف وادو وسائق الحافلة، وقيادتهما إلى مقر مركز الدرك، حيث تم الاستماع إليهما قبل الإفراج عنهما.

يشار إلى أن مولودية وجدة سيحل ضيفا على الرجاء الرياضي، اليوم، بالمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء لحساب الجولة الثالثة من منافسات الدوري الاحترافي.