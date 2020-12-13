الدرك يخلي سبيل وادو عقب شجار دامٍ على متن حافلة "سندباد الشرق"

تم إخلاء سبيل الدولي المغربي السابق عبد السلام وادو، مدرب نادي مولودية وجدة لكرة القدم، حيث قضى أربع ساعات بمخفر الدرك، بعد أن تم توقيفه من طرف رجال الدرك الملكي، زوال أمس، على خلفية شجاره مع سائق حافلة الفريق الوجدي.
وعلمت “هسبورت” من مصادر مطلعة أن وادو قضى ما يقارب أربع ساعات بمخفر الدرك الملكي بمنطقة النواصر، على خلفية شجار دام مع سائق حافلة “سندباد الشرق” لحظة وصول بعثة الفريق إلى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء.
وأضافت المصادر نفسها أنه بعد تدخل إدارة المولودية وبعض الدوليين السابقين، تم الإفراج عن مدرب الفريق وسائق الحافلة بعد الاستماع إليهما من قبل رجال الدرك الملكي، مشيرة إلى أن السائق رفض الصلح، وأنه من المنتظر أن يتم إجراء المساطر القانونية بعد تماثله للشفاء.
ووفق المصادر ذاتها، فإن وادو توجه فور الإفراج عنه، رفقة محاميه، إلى وجهة غير معلومة، مضيفة أن رئيس النادي حاول الاتصال به دون جدوى. فيما تم نقل سائق الحافلة إلى إحدى المصحات الخاصة بالدار البيضاء لتلقي العلاج اللازم.
وأكد مصدر مسؤول عن إدارة الفريق الوجدي، في تصريح لـ”هسبورت”، أن إدارة “سندباد الشرق” قامت بالإجراءات اللازمة لتأهيل مدرب فريق الأمل عبد المالك الصوان لقيادة الفريق خلال مباراة اليوم أمام الرجاء الرياضي، في حال لم يحضر وادو، الذي يمر بأزمة نفسية بعد المشكل الذي حصل له.
وكما أشارت “هسبورت” في وقت سابق، فإن وادو دخل في شجار مع سائق حافلة الفريق الوجدي، صباح السبت، بعد أن رفض السائق السماح لمدرب الحراس بالصعود إلى الحافلة، باعتباره غير موجود في اللائحة بعد أن أبعده المكتب المسير للفريق، قبل أن يُقرر وادو اصطحابه مع المجموعة. ولم يتقبل مدافع “الأسود” السابق منع السائق لمدرب الحراس من مرافقة المجموعة.
وكان رجال الدرك الملكي بمنطقة النواصر قد اضطروا إلى الحضور إلى عين المكان، وإيقاف وادو وسائق الحافلة، وقيادتهما إلى مقر مركز الدرك، حيث تم الاستماع إليهما قبل الإفراج عنهما.
يشار إلى أن مولودية وجدة سيحل ضيفا على الرجاء الرياضي، اليوم، بالمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء لحساب الجولة الثالثة من منافسات الدوري الاحترافي.
Le chauffeur a sûrement oublié l’aide que ouaddou à donner à la caisse de Covid-19
Pour aider et soulager ceux qui ont perdu leur travail comme les chauffeurs comme exemple
Le chauffeur aurait dû très mal réagi pour pousser à ce que nôtre ouaddou réagi de cette sorte.
Je pense que le chauffeur est fautive
Le chauffeur a sûrement oublié l’aide que ouaddou à donner à la caisse de Covid-19
Pour aider et soulager ceux qui ont perdu leur travail comme les chauffeurs comme exemple
Le chauffeur aurait dû très mal réagi pour pousser à ce que nôtre ouaddou réagi de cette sorte.
Je pense que le chauffeur est fautive
مدرب ؟ هل هذا مدرب فريق إنساني إن مدرب فريق حيواني هذا لا يليق بهذه العقلية حتى أن يكون مدربا للقرود فما بالك بفريق بحجم المولودية لكن جل المغاربة عندما يكونون في منصب ما يعتبرون أنفسهم فوق القانون الذي هو غير موجود أصلا
على المولودية أن تبحث لها على مدرب يكون بحجم الزاكي الثقة التامة والكلام الموزون وعقلية منفتحة
أما بادو على ما أظن كان مع فريق جزائري ولم يكمل مشواره لانه كان يعتبر الجميع ملك له ولهذا أرسلوه هدية لمدينة وجدة لانها قريبة من الحدود
مدرب ؟ هل هذا مدرب فريق إنساني إن مدرب فريق حيواني هذا لا يليق بهذه العقلية حتى أن يكون مدربا للقرود فما بالك بفريق بحجم المولودية لكن جل المغاربة عندما يكونون في منصب ما يعتبرون أنفسهم فوق القانون الذي هو غير موجود أصلا
على المولودية أن تبحث لها على مدرب يكون بحجم الزاكي الثقة التامة والكلام الموزون وعقلية منفتحة
أما بادو على ما أظن كان مع فريق جزائري ولم يكمل مشواره لانه كان يعتبر الجميع ملك له ولهذا أرسلوه هدية لمدينة وجدة لانها قريبة من الحدود
الفرق التي تحترم جمهورها لا تقع في متل هده التفاهات .كيف يعقل سائق الحافلة يمنع مساعد مدرب وبالتالي يمنع المدرب من التركيز على مبارة تسخر لها إمكانيات مهمة ويأتي ليعكر كل شيء فهدا عمل قطاع الطرق.
من اول يوم وهو يفتعل المشاكل،، في المولودية ،،هل هذا مدرب ام متمرد؟ على مسؤولي الفريق ان سعيدو كركاش ابن الدار،، إلى كتيبة الفريق قبل فوات الأوان واسترجاع ابنه سفيان أيضا إلى المولودية،، لإنقاذ ما يجب انقاذه،، وابعتد هذا المتدرب المتمرد،، وادو، ،ههه
un chauffeur qui interdit a l entraineur l acces au bus c est pas normal I entraineur a le droit de faire ce qu il veut
le comite directeur peut agir mais pas le chaffeur .ca se voit qu il y a des manigances pour creer des problemes a ouaddou et c le mco qui va payerc le prix
A Abderrahim 1:la contribution à la caisse de la covid ne donne pas le droit aux contribuables de s’attaquer aux autres et les humilier.Il faut savoir que le conducteur a des bouches a nourrir et je n’excLus pas sa part de faute dans ce qui s’est passé.et le problème aurait pu être résolu à l’amiable .Monsieur ouaddou a été trop loin et maintenant il doit assumer sa responsabilité