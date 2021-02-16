"ليمفو" تطلق الساعة الذكية S21 الجديدة

أطلقت شركة ليمفو ساعتها الذكية S21 الجديدة، والتي يمكن أن تعمل كهاتف قائم بذاته بفضل تقنية LTE وتقنية Bluetooth 5.0.

وأوضحت الشركة الصينية أن الساعة الذكية تأتي بحجم 50 × 41 ملم وسمك 15 ملم، وبشاشة قياس 75ر1 بوصة وبدقة وضوح 320 × 385 بيكسل، كما تدعم بطاقة Nano SIM، مع الاتصال بشبكات 4G و 3G و 2G، بالإضافة إلى وحدة WiFi.

وتعتمد الساعة على المعالج MTK9832 مع واحد جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي RAM.

وتعتمد الساعة على أندرويد كنظام تشغيل، وهو ما يضمن إمكانية تثبيت جميع التطبيقات بفضل دعم متجر Play.

وتشتمل الساعة على مستشعر لمعدل ضربات القلب، والذي يمكن استخدامه أيضا لتسجيل النشاط الرياضي، وعداد الخطوات لتسجيل النشاط اليومي.

ويمكن أيضا التحكم في كاميرا الهاتف الذكي عن بعد عند الاقتران بهاتف يعمل بنظام جوجل أندرويد أو أبل “آي أو إس”.