"مازيراتي" تطرح نسخة جديدة من أيقونتها Ghibli

أعلنت شركة مازيراتي عن طرح نسخة هجين من أيقونتها الصالون Ghibli الفارهة بسعر يبدأ من 71 ألف و210 يورو.

وأوضحت الشركة الإيطالية أن النسخة الهجين الجديدة تعتمد على سواعد محرك سعة 2.0 لتر وبقوة 243 كيلووات/330 حصان مع نظام 48 فولت ومولد كهربائي لبدء الحركة.

وتتسارع السيارة الهجين الجديدة من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 5.7 ثانية، بينما تقف سرعتها القصوى على أعتاب 255 كلم/س. أما معدل الاستهلاك فيبلغ 8.5 لتر/100 كلم.

وعلى صعيد المقصورة الداخلية تأتي السيارة الجديدة مزودة بنظام ملتيميديا متصل بالإنترنت مع شاشة لمسية كبيرة، بالإضافة إلى دمج الهاتف الذكي بشكل لاسلكي ودعم أنظمة المساعد الصوتي من جوجل وأمازون.