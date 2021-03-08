"بي إم دبليو" تطلق "كابريو" الفئة الرابعة

أعلنت شركة بي إم دبليو عن إطلاق النسخة الكابريو من الفئة الرابعة بسعر يبدأ من 53 ألف و300 يورو.

وأوضحت الشركة الألمانية أن السقف القماشي للسيارة الجديدة يمكن طيه خلال السير وحتى سرعة 50 كلم/س في غضون 18 ثانية خلف المقاعد الخلفية. وتتميز السيارة الجديدة بزيادة في الأبعاد، وهو ما ينعكس على الرحابة في المقصورة الداخلية وزيادة سعة حيز الأمتعة إلى 385 لترا.

وتتوفر للسيارة الجديدة مجموعة من محركات البنزين والديزل، التي تغطي نطاق قوة يمتد بين 135 كيلووات/184 حصان و275 كيلووات/374 حصان، بينما تبلغ أقصى سرعة للسيارة 250 كلم/س.

ويقع معدل استهلاك الوقود بين 2ر4 لتر من الديزل/100 كلم و9ر6 لتر من البنزين/100 كلم.