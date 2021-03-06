تحذير من انخفاض ضغط هواء الإطارات!

حذرت الهيئة الألمانية للفحص الفني من أن انخفاض ضغط هواء الإطارات عن القيم المطلوبة بمعدل 0.5 بار يتسبب في زيادة استهلاك الوقود بشكل ملحوظ، كما أنه ينطوي على مخاطر تهدد السلامة أثناء القيادة بسرعة عالية.

وأضاف خبراء الهيئة أن زيادة قيمة الضغط بحوالي 0.2 إلى 0.3 بار عن القيمة المحددة لن يضر في شيء، ما لم تحذر الشركة المنتجة من هذا، مع العلم بأن الزيادة عن ذلك ليست جيدة أيضا، بسبب التأثير السلبي على سلوك القيادة.

وبشكل عام ينصح الخبراء بفحص الضغط دائما على الإطارات الباردة؛ لأن معلومات الشركة المنتجة حول ضغط الهواء الصحيح تنطبق على الإطارات الباردة، مع العلم بأن الإطارات تسخن حتى في الرحلات، التي تقل عن 10 كلم.

ويمكن العثور على قيم ضغط الهواء الصحيح لحالة الحمولة الخاصة بالسيارة في دليل التشغيل أو الملصقات داخل غطاء فتحة تعبئة الوقود على سبيل المثال. ويتعين مراعاة اختلاف القيم باختلاف أبعاد الإطار.