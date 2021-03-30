الأعين على أشكالها تقع..

في شروقها.. في حُسنها.. في رسائلها.. في شراراتها وشرورها.. في تطلعاتها.. في فيض رغباتها.. في ألوانها وبراءتها ودموعها ورموشها الممتدة كجسر معلق في الهواء.. كشجرة ياسمين تطلق نسائم زهرها.. تمشي صوب النفوس والأفئدة.. صوب المصائر والأهواء.. صوب الأعماق والأقدار.. وصوب هوة قد تكون سحيقة ومؤلمة.

تلك هي الأعين التي تسكن أجساد الإنسان، تجمعنا عبر مشاعر شتى وعلى مسافات الأرض، وتلفت انتباهنا إلى مواقف ومسارات، قد تكون نوافذ مغلقة تتشابه في غموضها وملامح غائمة لا يصلها الضوء.. وقد تمسي في لحظة غضب مشتعلة بالمكر متحفزة للدسائس.. قد تتطلع بأمل طفولي مولع بالحياة في امتداداتها الواسعة.. مثلما تشحذ حواسنا كذلك وتلامس أعماقنا من أول التماعة بالغة المعنى.

الأعين حمالات أوجه، في روعتها وقسوتها حكايات وحكايات متعددة القامات والتجارب والأقوال والأفعال، تسكن في خزائنها مهارات فائقة ورماح قاتلة.. وأصابع الحرير. قد تثير جدل التفكير أو تثير لغة البؤس والتنفير.. فيها الخجولة حد الانهمار وقصيرة النظر.. وفيها من ترسم نايات الجمال.. وفيها أيضا صاحبة الأهْواء والأنواء.. ومن تتحكم بالمصائر والأحداث وتواري الصدمات برمشة عين.. أو تتلصص وتحقد وتنهب وتحيك شِباك الغرق بأسباب وبدونها.

ما أجملها من ضفاف حرة طليقة الأعين، لها قدرة سحرية على التفاعل وعلى اصطياد غنائمها بتصنع، تمنحك سبلا ونبضات.. تتفتح بالخير وتمد جذورها بين الناس.. في كوامنها وممكناتها تغوي بالأنسام الطرية وبالأسرار.. وتنطوي على رجاحة عقل وعلى صفاء عذب.. وكذلك على صمت يتعطر بالظلال.. على كشف وبوح.. وانفعالات تخترق سريعا كل المرايا وحِبال الكلام.

هناك من يصادف الأعين في إيحاءاتها المتنوعة، في وقائع الحياة وصيرورتها.. بين امتدادات المقاهي والمسارح والمطارات وقاعات العروض والقطارات ومتاجر التسوق والمعاهد.. وبين أصوات الرمال وشموس الأنهار… ففي أقاصى حدودها وجاذبيتها تصير الأعين أوطانا وكيمياء ومأوى.. وبيتا ندخله آمنين ونحن نروض فوضى المشاعر والتقلبات والعواصف اليومية… فطوبى لأعين في زواياها نجوم براقة.. تمضي فينا بمهارة شديدة، تظل فاعلة في وجداننا ولا تغيب عن ظلال أرواحنا..