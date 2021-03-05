"جياكوزو" تجري تعديلات على تويوتا GR Yaris

"جياكوزو" تجري تعديلات على تويوتا GR Yaris
صورة: د.ب.أ
الجمعة 5 مارس 2021 - 08:14

أجرت شركة جياكوزو تعديلات شاملة على السيارة تويوتا GR Yaris لزيادة القوة مع تحسين الخصائص الأيروديناميكية والملامح التصميمية.

وأوضحت شركة التعديل الألمانية أن التعديلات، التي تم إجراؤها على محرك السيارة اليابانية ثلاثي الأسطوانات سعة 1.6 لتر، زادت قوته إلى 300 حصان بدلا من 261 حصان.

وتتميز النسخة المعدلة من خلال مجموعة العادم الجديدة، والجنوط المتوفرة بقياسات 18 و 19 بوصة وفي تصاميم متعددة.

ولتتمتع السيارة بالمزيد من الديناميكية تم التجهيز بشفة اسبويلر جديدة، وعتبات جديدة، وناشر خلفي مقسم لثلاثة أجزاء، مع الاسبويلر، الذي يعمل على توفير ثبات أعلى على السرعات الكبيرة، لا سيما بعد التعديلات التي تم إجراؤها على مجموعة التعليق.

التعديلات السيارة تويوتا GR Yaris شركة جياكوزو محرك

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