أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

3
  • سعيد ماريواري
    الخميس 1 أبريل 2021 - 22:41

    اسود على الشعب جرذان امام الافرنج، الظلم ظلمات يوم القيامة

    -1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • لا للمتفجرات
    الخميس 1 أبريل 2021 - 22:45

    كون كان هاد المصنع ديال المتفجرات ديال شي لحية كون نايضة ضجة لكن الحالق كأنه مرفوع عنه القلم لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .

    2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • القنيطري
    الخميس 1 أبريل 2021 - 22:49

    في مدينة القنيطرة حي الاسماعيلية كان حينا في حديقة صغيرة يلعبون فيه الاطفال و يلتقون الامهات مسلحة خضراء وسط الاسمنت من عشية و ضحاها استولى احد الاشخاص على الارض مساحتها بين 500 و 700 م بنا على هذه الارض محل كبير و فوق المحل اكبر شقة في القنيطرة يقال ان هذا الشخص ابن عم مستشار جلالة الملك و يقال انه قريب من السيد الرباح و كذالك قريب والي القنيطرة يزعمون بلد الحق والقانون حق العفاريت والتماسيح والمرتشون اين هو حق الشعب ؟؟؟

    5
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
هدم بلا سابق إنذار
الخميس 1 أبريل 2021 - 22:18 3

هدم بلا سابق إنذار

صوت وصورة
ندوة "ضحايا بوعشرين"
الخميس 1 أبريل 2021 - 17:34 9

ندوة "ضحايا بوعشرين"

صوت وصورة
"الشفناج" في سوق أربعاء ولاد سعيد
الخميس 1 أبريل 2021 - 16:39 13

"الشفناج" في سوق أربعاء ولاد سعيد

صوت وصورة
مع والد الطفلة ابتسام
الخميس 1 أبريل 2021 - 15:36 8

مع والد الطفلة ابتسام

صوت وصورة
مريض مقيّد منذ سنوات
الخميس 1 أبريل 2021 - 13:58 19

مريض مقيّد منذ سنوات

صوت وصورة
العربي أجبار ودور اللئيم
الأربعاء 31 مارس 2021 - 18:34 2

العربي أجبار ودور اللئيم