هدم بلا سابق إنذار

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تعليقات الزوار3
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23:13
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انتشال جثة راعي غنم من بركة في "تيزي نتاكوشت"
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الجيش يقدم خدمات صحية لقاطني شرق المملكة
اسود على الشعب جرذان امام الافرنج، الظلم ظلمات يوم القيامة
كون كان هاد المصنع ديال المتفجرات ديال شي لحية كون نايضة ضجة لكن الحالق كأنه مرفوع عنه القلم لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .
في مدينة القنيطرة حي الاسماعيلية كان حينا في حديقة صغيرة يلعبون فيه الاطفال و يلتقون الامهات مسلحة خضراء وسط الاسمنت من عشية و ضحاها استولى احد الاشخاص على الارض مساحتها بين 500 و 700 م بنا على هذه الارض محل كبير و فوق المحل اكبر شقة في القنيطرة يقال ان هذا الشخص ابن عم مستشار جلالة الملك و يقال انه قريب من السيد الرباح و كذالك قريب والي القنيطرة يزعمون بلد الحق والقانون حق العفاريت والتماسيح والمرتشون اين هو حق الشعب ؟؟؟