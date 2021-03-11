هذه الأعراض تنذر بالتهاب دواعم السن

هذه الأعراض تنذر بالتهاب دواعم السن
صورة: د.ب.أ
الخميس 11 مارس 2021 - 02:26

قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأسنان إن نزيف اللثة باستمرار عند تنظيف الأسنان بالفرشاة أو بالخيط ينذر بالإصابة بما يعرف “بالتهاب دواعم السن”، أي النسيج الداعم المحيط بالأسنان.

كما يندرج تورم واحمرار اللثة ضمن الأعراض الأخرى الدالة على التهاب دواعم السن.

وشددت الرابطة على ضرورة علاج التهاب دواعم السن على وجه السرعة، وإلا فقد تتخلخل الأسنان وقد تسقط في أسوأ الأحوال.

وللوقاية من التهاب دواعم الأسنان، ينبغي الحرص على العناية بالأسنان واللثة مرتين يوميا، مع الإقلاع عن التدخين، الذي يعد من أهم عوامل الخطورة المؤدية للالتهاب.

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