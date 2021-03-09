كيف تواجه ارتفاع رطوبة الهواء في المنزل؟

كيف تواجه ارتفاع رطوبة الهواء في المنزل؟
صورة: د.ب.أ
الأربعاء 10 مارس 2021 - 00:57

حذرت منظمة الفحص الألمانية “ديكرا” من أن ارتفاع رطوبة الهواء المستمر يؤدي إلى تكون العفن في المنزل، الأمر الذي يؤثر بالسلب على الصحة ويرفع خطر الإصابة بالحساسية وأمراض المسالك التنفسية.

وأوضحت المنظمة أن رطوبة الهواء في المنزل ترتفع أثناء الأنشطة اليومية كالاستحمام والطهي والغسل وتجفيف الملابس والتنفس. كما أن وجود نباتات أو أحواض مائية يؤدي إلى تبخر الكثير من الماء.

ويمكن مواجهة ارتفاع رطوبة الهواء من خلال التهوية الجيدة للمنزل، وذلك بطريقة التيارات الهوائية المستمرة لعدة دقائق، مع مراعاة القيام بذلك بصفة منتظمة على مدار اليوم.

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