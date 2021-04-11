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‫تعليقات الزوار

6
  • Farid
    الأحد 11 أبريل 2021 - 19:18

    ههههه هي نسافرو جزر القمر ياك على حساب هاد الإحصاء ولكن الصوم ليس بالساعات ولكن بالاجر وثواب

    21
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  • صلاح الدين
    الأحد 11 أبريل 2021 - 19:26

    اللهم بلغه لنا بالاجر و الغفران و حسن الاعمال

    24
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  • الحسين
    الأحد 11 أبريل 2021 - 19:39

    لو يعلم الناس ما في الصيام من الثواب والأجر العظيم لتمنو أن تكون السنة كلها صيام.
    فهو شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار.
    كان السلف الصالح يدعون الله عز وجل أن يبلغهم شهر رمضان. وبعد شهر رمضان يدعون الله أن يتقبله منهم . فهو فرصة من الله للعبد
    أن يتوب فيه إلى الله .
    فهو ايام قليلة وتنقضي … قال تعالى أياما معدودات……. اللهم بلغنا شهر رمضان المبارك
    يارب العالمين.

    17
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  • Fixible
    الأحد 11 أبريل 2021 - 19:48

    من صام حتى عشرون ساعة و لم يحس بجوع و عطش الفقراء فصيامه مجرد إضراب طوعي عن الجوع و العطش.

    2
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  • البجعدي
    الأحد 11 أبريل 2021 - 19:51

    الصوم هو الامساك عن شهوتي البطن والفجر من طلوع الفجر حتى غروب الشمس يعني لو خُلِقْ في بلد بنسبة الكرة الارضية النهار ” طلوع الفجر غروب الشمس ” طويل تستمتع اكثر من الوقت طبيعي تصوم اكثر ومن يستمتع اقل يعني نهاره قصير يصوم اقل لماذا تضليل الناس من الاعلام الصرف الصحي عقولكم ملوثة و ستلوثون عقول الناس

    -4
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  • Abdo.
    الأحد 11 أبريل 2021 - 20:16

    هادي مدرتي فيها والو العتماني، كان عليك تنقص 2 ديال اسوايع، باش يكون المغرب احسن دولة، نقصتي ساعة وحدة خلاة المغرب في المرتبة التانية. وباش كملتها وجملتها نقص غير نهار واحد، اوا تقدمنا بكري

    -2
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