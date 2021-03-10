"ريزر" تطلق النظارة الذكية Anzu الجديدة

أطلقت شركة ريزر النظارة الذكية Anzu الجديدة، التي تقدم لمرتديها مزايا مختلفة ليس فقط أثناء اللعب، ولكن أيضا أثناء العمل، وكذلك في أنشطة أوقات الفراغ.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن النظارة الذكية Anzu الجديدة تجمع بين العدسات الواقية من الضوء الأزرق وأشعة UVA/UVB مع عناصر للتحكم باللمس وصوت Open-Ear والميكروفون في جهاز واحد يمكن ارتداؤه.

وتأتي النظارة بعدسات تقوم بفلترة الضوء الأزرق بنسبة 35%، مع حماية العينين من الضوء الساطع عند العمل على شاشة الحاسوب، ويمكن أيضا تحويل النظارة الذكية إلى نظارة شمسية مع العدسات البديلة المرفقة بنسبة حماية 99٪ من أشعة UVA/UVB.

وتدعم النظارة الذكية Anzu الجديدة الاتصال عبر تقنية Bluetooth 5.1 بوقت تأخير 60 مللي ثانية لتشغيل الموسيقى من الهاتف الذكي على سبيل المثال.

وبفضل الميكروفون المدمج يمكن أيضا استخدام النظارة لإجراء المكالمات الهاتفية أو مؤتمرات الفيديو، بالإضافة إلى استخدام المساعد الصوتي للهواتف الذكية، مع سطح يعمل بمثابة تحكم باللمس للموسيقى والمكالمات وتنشيط وضع اللعب.

وتم تجهيز النظارة ببطارية تبلغ فترة تشغيلها نحو 5 ساعات، مع العلم أنه إذا لم يتم ارتداء النظارة الذكية، فإنها تتحول إلى وضع الاستعداد، والذي يستمر لمدة أسبوعين تقريبا حتى يتم شحن النظارة مرة أخرى باستخدام كابل شحن USB.

وتتوفر النظارة الذكية Anzu الجديدة بموديلين (مستدير ومربع) وبحجمين (S/M و L) مقابل نحو 200 دولار.