كيف تحمي بريدك الإلكتروني من "بيكسل" التتبع؟

تتيح وظيفة بيكسل التتبع معرفة ما إذا كان المستخدم قد قام بفتح الرسالة الإلكترونية وقراءتها، وتتجلى أهمية هذه الوظيفة للمرسل مع شبكات الإعلانات أو الأغراض الدعائية الأخرى، ولكنها تقتحم خصوصية المتلقي من خلال تتبعه ومعرفة ما إذا قام بقراءة الرسالة الإلكترونية، ومعرفة نوعية هذه الرسائل وموعد قراءتها.

ومن الناحية التقنية فإن وظيفة بيكسل التتبع المثيرة للجدل عبارة عن ملفات جرافيك صغيرة وغير مرئية، ويمكن إخفاؤها في أي موضع بالرسالة الإلكترونية.

وتستمر وظيفة بيكسل التتبع في أداء عملها حتى إذا قام المستخدم بتعطيل وظيفة تأكيد القراءة إذا لزم الأمر، وهناك العديد من الشركات، التي تقدم خدمة تتبع الرسائل الإلكترونية عن طريق بيكسل التتبع، ويمكن للمستخدم استعمالها إذا رغب في ذلك.

تعطيل إعادة التحميل التلقائي

ويمكن لجميع متلقي الرسائل الإلكترونية، الذين لا يرغبون في تتبعهم بهذه الطريقة، حماية أنفسهم من وظيفة بيكسل التتبع، وذلك من خلال تعطيل عملية إعادة التحميل التلقائي للرسوميات والصور في الرسائل الإلكترونية، وبهذه الطريقة يتم منع إعادة تحميل بيكسل التتبع من خوادم شركات التتبع.

ويمكن للمستخدم تعطيل إعادة تحميل الصور في برامج وتطبيقات البريد الإلكتروني على الحواسيب أو الهواتف الذكية بدون مشاكل، غير أن هذه الميزة لا تعمل في الكثير من خدمات البريد الإلكتروني عبر الويب.

وهنا يتعين على المستخدم عدم الخلط بين الصور المتضمنة في الرسالة الإلكترونية والصور، التي يتم إعادة تحميلها؛ حيث يتم إظهار الصور المتضمنة في الرسالة الإلكترونية حتى إذا تم تعطيل إعادة تحميل الصور، كما أنها لا تسمح باستخلاص استنتاجات حول سلوكيات المستخدم على الويب.