"أودي" تطلق الإصدار Sportback من أيقونتها Q5

أعلنت شركة أودي عن إطلاق الإصدار Sportback من أيقونتها Q5 خلال فصل الصيف القادم بسعر يبدأ من 52 ألف و200 يورو.

وأوضحت الشركة الألمانية أن سيارة الهاتشباك الجديدة تأتي بنفس قاعدة العجلات 82ر2 متر مع إمكانية تجهيزها بمقعد خلفي قابل للتحريك، والذي يوفر مساحة مريحة للبالغين في الخلف.

ويتمتع الموديل الجديد بسعة حمولة أقل في صندوق الأمتعة، فبدلا من سعة 550 لتر تأتي سيارة الهاتشباك الجديدة بسعة 510 لتر فقط خلف غطاء المؤخرة الكهربائي، ولكن عند طي مساند ظهر المقعد الخلفي فإن سعة الحمولة تصل إلى 1480 لتر.

وتبدأ شركة أودي بتجهيز الإصدار Sportback بأقوى المحركات المخصصة لسيارة الأراضي الوعرة؛ حيث يعتمد الموديل Q5 40 TDI الأساسي على محرك الديزل TDI سعة 0ر2 لتر وبقوة 150 كيلووات/205 حصان.

ويأتي الموديل Q5 45 TFSI بمحرك بنزين رباعي الأسطوانات سعة 0ر2 لتر وبقوة 195 كيلووات/295 حصان، بالإضافة إلى الموديل Q5 50 TDI المزود بمحرك ديزل سداسي الأسطوانات V6 بقوة 210 كيلووات/286 حصان، ويأتي الموديل الفاخر SQ5 TDI بمحرك سداسي الأسطوانات V6 بسعة 251 كيلووات/341 حصان.

وعلى غرار السيارة Q5 التقليدية تخطط شركة أودي لإطلاق موديل هجين Plug-in من سيارتها الهاتشباك Sportback، التي تنطلق بسرعة قصوى تتراوح من 222 إلى 250 كلم/س.

وتنص نشرة المواصفات الفنية على أن معدل استهلاك الوقود يتراوح بين 3ر5 و1ر7 لتر من وقود الديزل و4ر7 لتر/كلم من وقود البنزين.