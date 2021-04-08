"جينيسيس" تكشف عن سيارتها "X Concept" الفاخرة

كشفت جينيسيس، العلامة التجارية الفاخرة، رسميا للمرة الأولى عن سيارتها الجديدة ” X Concept ” الكهربائية المميزة من فئة الجي تي (جران توريزمو).

وتعتبر “جينيسيس X Concept” السيارة النموذجية الخامسة لعلامة جينيسيس، التي سبق لها إطلاق “نيويورك” و”GV80″ و”إسينشيا” و”مينت”، وتمثل هذه السيارة الجديدة الأسلوب المستقبلي في تصميم السيارات الفاخرة المستدامة.

تصميم مستقبلي

وتركز هذه السيارة الجديدة عالية الأداء على استخدام اللمسة التصميمية ذات الخطين، التي تشتهر بها جينيسيس في داخل السيارة وخارجها، بما في ذلك أجهزة الشحن الكهربائية، التي تعبر عن طابع التصميم المستقبلي لموديلات جينيسيس.

ويرمز حرف “X” في اسم “جينيسيس X” إلى “البطل الخفي”، ويقول سانغ يوب لي رئيس التصميم العالمي لشركة جينيسيس: “يمكن وصف جينيسيس X Concept بأنها الرؤية الأروع والأكثر تميزا للأناقة الرياضية، التي تعد هوية تصاميم جينيسيس، وسيكون الطابع المميز المكون من خطين عنصرا موجودا بشكل واضح في الطرازات المستقبلية والتقنيات الحديثة، التي تسعى جينيسيس إلى تبنيها في موديلاتها المستقبلية”.

وتتميز مقدمة “جينيسيس X” بالانخفاض والاتساع بفضل الجمع بين الشبكة الأمامية، التي تأتي على شكل درع، والمصابيح الأمامية ذات الخطين، التي تخترق قوس العجلتين الأماميتين. وتخلق المصدات ذات الطبقات المزدوجة أيضا انطباعا بالقوة والجرأة، فيما ترمز المصابيح الرباعية ذات الخطين إلى التكنولوجيا المتقدمة في جينيسيس وتصاميمها الفريدة.

علاوة على ذلك، تم تطبيق نمط (G-Matrix) ثلاثي الأبعاد على الهيكل المعدني الحاد والمعقد للشبكة الأمامية فيما يبرز شعار “جينيسيس” تميز هذه السيارة الكهربائية المستقبلية بوضوح، وتم طلاء الجزء الداخلي للشبكة بنفس لون الجزء الخارجي من أجل خلق شعور بالتكامل والتناغم.

نجحت “جينيسيس X” في إعطاء انطباع بالسلاسة والتطور على حد سواء من خلال دمج غطاء المحرك والمصدات بأسلوب رائع لتكون النتيجة تصميما منبسطا غير متقطع. ويتميز مدخل فتحة التهوية الأمامية السفلية بتصميمه الشبكي الرفيع والمتطور، الذي يخلق انطباعا قويا ويساعد أيضا على تبريد السيارة، ويسهل تدفق الهواء، ويقلل من تأثير مقاومة الرياح، ويساعد على السير لمسافة أطول بانسيابية ويسر.

ويحافظ التصميم الجانبي على الطابع المميز لسيارات الجي تي التقليدية بفضل غطاء المحرك الطويل، وتصميم الجهة الخلفية القصيرة، وتتسم الأضواء ذات الخطين المؤدية إلى المصابيح الأمامية والخلفية بكونها جذابة ولافتة للأنظار. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الخطوط التصميمية المقوسة، التي تمتد على طول الجانب وباقي أنحاء السيارة تخلق انطباعا بالديناميكية والأناقة. كما يبرز تصميم الخطين المزدوجين في المرايا الجانبية الرقمية والنوافذ الملامح المتطورة المميزة لجينيسيس.

يعزز من الأناقة تصميم غطاء منفذ الشحن المنزلق، الذي يقدم صورة راقية للتقنيات العالية للسيارة الجديدة وأناقتها، التي يكملها الخطان المزدوجان في المصابيح حول منفذ الشحن.

وعملت جينيسيس على تعزيز الإحساس الرياضي للسيارة الجديدة من خلال الإطارات الألومنيوم من النوع التوربيني، التي تأتي من طبقتين وبخمسة أضلاع، وتشير الزخارف في ملاقط المكابح إلى الطابع الرياضي المميز لسيارة X Concept.

ويتسم التصميم الخلفي الشبيه بشكل حدوة حصان بالجمع بين البساطة والأناقة، فيما يوفر المصد الخلفي الضخم إحساسا بالقوة والتفرد. كما تعبر المصابيح الخلفية، التي تتشابه مع المصابيح الأمامية بتصميم الخطين المزدوجين، عن الإحساس بالتكامل مع المقدمة، وتخلق صورة متطورة وحسية مع اللمسات، التي تبرز جمالية الخطين.

وتم اختيار لون الأزرق الكتاني (Lençóis Blue) في سيارة جينيسيس X Concept للتعبير عن مستوى الرفاهية المستدامة، التي تنتهجها جينيسيس، وهو مستوحى من بحيرات حديقة مارانهينسيس الوطنية في البرازيل، التي تتشكل بين الكثبان الرملية خلال موسم الأمطار فقط.

مقصورة متفردة

وتتميز مقصورة هذه السيارة الكهربائية النموذجية بتصميمها الفريد، الذي يركز على راحة السائق، وتسهل له الوصول إلى جميع أنظمة التشغيل والشاشات. وحرص المصممون على تمايز المساحة الداخلية من خلال اختيار مقعد السائق باللون البني ومقعد الراكب باللون الأخضر والأزرق لراحة الركاب في دلالة تؤكد على التصميم الفريد للسيارة.

وسيتمتع السائق بلوحة عدادات القيادة المتصلة بوحدة تحكم مركزية عائمة. ويمكن رؤية لمسات الخطين المزدوجين أيضا على فتحات التهوية المحيطة بالركاب، بالإضافة إلى النوافذ الجانبية، التي تتكامل بشكل مثالي مع اللمسات الشبيهة في التصميم الخارجي.

ويمكن التحكم من خلال شاشة العرض (Free-Form) بالعديد من الوظائف المختلفة مثل أنظمة الملاحة وأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، ويتضمن مقبض ناقل الحركة الكريستالي إعدادات وضعية القيادة، لتضيف لمسة تكنولوجية متطورة وفريدة من نوعها في الداخل.

وتأتي سيارة جينيسيس X Concept بمقاعد مميزة من نوع (bucket seats) وأحزمة أمان من أربع نقاط تم تحسينها للارتقاء بتجربة القيادة، كما أن إطارات المقاعد المعدنية المكشوفة تخلق انطباعا رياضيا بارزا. وتؤكد جودة المواد المستخدمة في الداخل حرص مصممي جينيسيس على توفير أعلى مستويات الرفاهية.

وتضفي المواد المعاد تدويرها والمستخدمة في الداخل طابعا فريدا على مقصورة “جينيسيس X”؛ حيث تم استخدام قماش منقوش مصنوع من بقايا الجلد من عمليات التصنيع السابقة لأحزمة الأمان وأجزاء من عجلة القيادة وأغطية الوسادة الهوائية، ما يوائم حرص هذه السيارة على الاستدامة البيئية.