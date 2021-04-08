هكذا تحافظين على الحُلي المرصعة باللآلىء

هكذا تحافظين على الحُلي المرصعة باللآلىء
صورة: د.ب.أ
الخميس 8 أبريل 2021 - 09:44

أفادت مجلة “وومان” النمساوية بأن الحُلي المرصعة باللآلىء تتمتع بمظهر أنيق يشع فخامة وأبهة، مشيرة إلى أنها تحتاج إلى معاملة خاصة من أجل حمايتها والحفاظ على رونقها وقيمتها العالية.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أنه ينبغي خلع الحُلي المرصعة باللآلىء قبل إنجاز المهام المنزلية وعند العمل بالماء والكيماويات وعند الاتصال بالدهون أو الزيوت أو البخار وعند ممارسة الرياضة وعند الاستحمام وغسل اليدين؛ وذلك لحمايتها من التأثيرات الميكانيكية والكيميائية.

ونظرا لأن الحُلي ذات اللآلئ حساسة للغاية تجاه العطر ومستحضرات التجميل؛ لذا ينبغي ارتداؤها بعد الانتهاء من وضع المكياج والعطر.

ولحماية الحُلي ذات اللآلئ ينبغي الاحتفاظ بها في حافظات أو حقائب مصنوعة من القماش أو الجلد.

الحُلي المرصعة باللآلىء المرأة الموضة

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
آية تتحدى التوحد
الخميس 8 أبريل 2021 - 17:43 11

آية تتحدى التوحد

صوت وصورة
احتجاج ضد نزع الملكية
الخميس 8 أبريل 2021 - 16:33 7

احتجاج ضد نزع الملكية

صوت وصورة
إتلاف كمية من المخدرات
الخميس 8 أبريل 2021 - 14:30 4

إتلاف كمية من المخدرات

صوت وصورة
بلبل يكشف سر النجاح
الخميس 8 أبريل 2021 - 12:11 2

بلبل يكشف سر النجاح

صوت وصورة
سكان “تسخت” وفك العزلة
الخميس 8 أبريل 2021 - 11:59 12

سكان “تسخت” وفك العزلة

صوت وصورة
جوائز لزبناء أفريكا موتورز
الأربعاء 7 أبريل 2021 - 22:35

جوائز لزبناء أفريكا موتورز