"كوسبت" تطلق ساعتها الذكية Magic 3 الجديدة

أطلقت شركة كوسبت ساعتها الذكية Magic 3 الجديدة، التي تمتاز بتوافقها مع فئة الحماية IP68، ما يجعلها مناسبة للسباحة.

وأوضحت الشركة الصينية أن ساعتها الذكية Magic 3 الجديدة تعتمد على المعالج nRF52840 مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 64 كيلوبايت وذاكرة داخلية سعة 128 ميجابايت، وهو ما يسمح بتشغيل الموسيقى.

وتبلغ دقة الشاشة قياس 1.71 بوصة 280×320 بيكسل. كما تم تجهيز الساعة الجديدة بمستشعر لمعدل ضربات القلب، مع ميزة قياس تشبع الدم بالأكسجين ومراقبة معدل ضربات القلب على مدار اليوم عند الرغبة في ذلك، وتسجيل الأنشطة البدنية، وكذلك مراقبة مدة وجودة النوم.

وتصل فترة تشغيل البطارية إلى 35 يوما في وضه الاستعداد، ومع الاستخدام المعتدل تبلغ فترة التشغيل سبعة أيام.

وتدعم الساعة عرض الإشعارات بالإضافة إلى التحكم في تشغيل الموسيقى وكاميرا الهاتف الذكي.