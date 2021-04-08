"بلكين" تطلق حامل MagSafe لأبل iPhone 12

أطلقت شركة بلكين الحامل (Magnetic Phone Mount with Face Tracking) الجديد الداعم لمعيار الشحن MagSafe والمخصص للأجهزة أبل iPhone 12 mini و iPhone 12 و iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن الحامل (Magnetic Phone Mount with Face Tracking) الجديد يقوم بتثبيت الهاتف مغناطيسيا ويتصل معه عبر التطبيق المخصص ويستخدم الكاميرا الأمامية للهاتف لتتبع حركة وجه المستخدم حتى عندما يتحرك بزاوية 360 درجة، ما يجعله مناسبا لتسجيل الفيديو.

وأعلنت بلكين عن توفر الحامل (Magnetic Phone Mount with Face Tracking) الجديد بسعر يبلغ نحو 65 دولارا أمريكيا.