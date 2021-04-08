"بلكين" تطلق حامل MagSafe لأبل iPhone 12

"بلكين" تطلق حامل MagSafe لأبل iPhone 12
صورة: د.ب.أ
الخميس 8 أبريل 2021 - 09:44

أطلقت شركة بلكين الحامل (Magnetic Phone Mount with Face Tracking) الجديد الداعم لمعيار الشحن MagSafe والمخصص للأجهزة أبل iPhone 12 mini و iPhone 12 و iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن الحامل (Magnetic Phone Mount with Face Tracking) الجديد يقوم بتثبيت الهاتف مغناطيسيا ويتصل معه عبر التطبيق المخصص ويستخدم الكاميرا الأمامية للهاتف لتتبع حركة وجه المستخدم حتى عندما يتحرك بزاوية 360 درجة، ما يجعله مناسبا لتسجيل الفيديو.

وأعلنت بلكين عن توفر الحامل (Magnetic Phone Mount with Face Tracking) الجديد بسعر يبلغ نحو 65 دولارا أمريكيا.

أجهزة أبل الحامل (Magnetic Phone Mount with Face Tracking) الشحن MagSafe شركة بلكين

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
آية تتحدى التوحد
الخميس 8 أبريل 2021 - 17:43

آية تتحدى التوحد

صوت وصورة
احتجاج ضد نزع الملكية
الخميس 8 أبريل 2021 - 16:33

احتجاج ضد نزع الملكية

صوت وصورة
إتلاف كمية من المخدرات
الخميس 8 أبريل 2021 - 14:30

إتلاف كمية من المخدرات

صوت وصورة
بلبل يكشف سر النجاح
الخميس 8 أبريل 2021 - 12:11

بلبل يكشف سر النجاح

صوت وصورة
سكان “تسخت” وفك العزلة
الخميس 8 أبريل 2021 - 11:59

سكان “تسخت” وفك العزلة

صوت وصورة
جوائز لزبناء أفريكا موتورز
الأربعاء 7 أبريل 2021 - 22:35

جوائز لزبناء أفريكا موتورز