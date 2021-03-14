سيارات فارهة لزبناء "DFSK"

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‫تعليقات الزوار

1
  • medmod
    الأحد 14 مارس 2021 - 19:39

    راي ان كل الفاءزين لا اظن انهم في حاحة الى سيارات زاءدة كان تلى المؤسسة وبمجموع الملايين ان تساهم بهم في فك العزلة عن بعض المداشر في اوغال الجبال او اهداءهم اقل تقدير اغطية زسخان التذفءة وبعص الاكياس من الدقيق والسكر والزيت . شخصيا لا احبد فكرة زيد الشحمة فظهر المعلوف .

    7
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