سيارات فارهة لزبناء "DFSK"

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تعليقات الزوار1
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وحدات طبية متنقلة تفحص محتاجين بإقليم أزيلال
راي ان كل الفاءزين لا اظن انهم في حاحة الى سيارات زاءدة كان تلى المؤسسة وبمجموع الملايين ان تساهم بهم في فك العزلة عن بعض المداشر في اوغال الجبال او اهداءهم اقل تقدير اغطية زسخان التذفءة وبعص الاكياس من الدقيق والسكر والزيت . شخصيا لا احبد فكرة زيد الشحمة فظهر المعلوف .