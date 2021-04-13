طرد "الإخوان"

لم تعد أزمة “الإخوان” مقتصرة على المغرب، بل على كل الشمال الإفريقي، حيث يتوقع أن يلتهم بحر السياسة كافة المكاسب الإخوانية، التي أدت إلى وصولهم إلى السلطة، على ظهر الربيع المزعوم. بل إنها المرة الأولى التي يجد فيها الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين نفسه أمام مطالب تدعوه إلى مغادرة التراب التونسي، على هامش زيارة لها دلالة كبرى، قام بها الرئيس التونسي قيس سعيد لدولة مصر، بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
من مصر إلى تونس كانت الرسالة واضحة، بل إنها المرة الأولى التي يعتصم فيها مواطنون ضد استمرار تواجد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ذراع “الإخوان”، في تونس، بعد أن طالته شبهة التورط في المس بمبادئ الجمهورية. وقد كان من الطبيعي أن يتعرض الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي، الذي زار المغرب قبل أيام، لانتقادات لاذعة، لسيره على نهج “الإخوان”، لا سيما بعدما اعتبر في تصريحات صحافية أن زيارة الرئيس التونسي قيس سعيد لمصر خيانة للرئيس المصري السابق محمد مرسي.
ويبقى أقوى تعليق على تصريحات منصف المرزوقي قول النائبة التونسية عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري، للصحافة المصرية أنّ تعليق المرزوقي “لا يلزمنا، وإن من يدافع عن الرئيس المصري السابق، محمد مرسي، لا يلزمنا أيضاً.. نحن ننتظر عودة الرئيس قيس سعيد ومعه ملف الإخوان من مصر، وعلى الرئيس قيس سعيد أن يتخذ الإجراءات اللازمة لمنع الإخوان في تونس، وطرد يوسف القرضاوي منها”. وأضافت النائبة نفسها، لتأكيد صك الاتهام الذي بات يطارد “الإخوان”، قائلة: “توجد قضايا وملفات تعرفها مصر لأنّها عاشت تلك الأحداث، وتوجد حقائق على أنّ الإخوان مجرمون وارتكبوا جرائم، لذلك طلبت بسؤال الرئيس عن موقف الإخوان والعلاقة معهم. لا بد أن نستفيد من خبرة مصر في هذا الملف”.
حتى الآن لا يمكن للمتتبع أن يسأل: أين هو المغرب من كل هذا؟ لكن الجواب يوجد بين تفاصيل الأحداث الأخيرة التي وقعت مؤخرا، علما أن رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الذي يدور في فلك تركيا وقطر، هو الفقيه المغربي أحمد الريسوني، ثم إن زعيم حركة النهضة التونسية ورئيس مجلس نواب الشعب، الموالي لـ”الإخوان”، ليس سوى راشد الغنوشي، الذي هاجم المغرب مؤخرا، ودعا إلى إخراجه من مجموعة الدول المغاربية بطريقة غير مباشرة، وهو الذي رجع قبل أيام ليمارس تقية مكشوفة، على هامش استقباله وفدا من حزب الأصالة والمعاصرة، بقيادة الأمين العام عبد اللطيف وهبي، ولا أحد يمكنه أن يفهم مغزى هذه الزيارة التي جمعت بين تيارين يوجدان على طرفي نقيض.
إن فكرة طرد “الإخوان”، بعد انتهاء مفعول الأدوية التي تعاطتها عدة دول انطلاقا من الشارع، تفترض في الحالة المغربية إجراء تقييم شامل لاستمرار هذه التيارات في السلطة، كما تفترض من “الإخوان” أنفسهم أخذ الدروس اللازمة من هذه المرحلة، التي تتميز بعدة تغييرات استراتيجية، أقلها تنافس القوى العالمية على منطقة شمال إفريقيا، بل إن القوات الأمريكية والروسية والتركية لم تعد بعيدة عن المنطقة، وفي ذلك عبرة لمن يعتبر.
الاسلام السياسي انتخب عليه الشعب المغربي واتى بطريقة ديمقراطية. على الاقل احترموا ارادة الشعوب.
عند الشدائد تعرف الاخوان —-
الصديق عند الضيق —-
دوام الحال من المحال. ولا بد أن ان تدور الدائرة على العلمانية في وقت ما.. الإخوان ليسوا منافقين هم رغم كل هذا الظلم تشبتوا بمبدأهم ام العلمانيون فهو متلونون. إذا انعكست الصورة صاروا متدينين ورواد مساجد كما حصل معهم في إيران والعراق
إذا كانت الأحزاب ذات المرجعية الدينية تمارس نشاطها السياسي بكل حرية و أريحية بأوروبا فلماذا نمنع نحن في شمال أفريقيا أن يمارس الإخوان نشاطهم السياسي الديموقراطية في الاختلاف في الرأي و ممارسة العمل السياسي و يبقى للمواطن حق الاختيار
Salam, je respect ton analyse des événements politique liées à la movence islamique, mais il faut respecter le principe de la démocratie et la volonté des peuples et leur choix électorale exprimer dans les urnes.
قيس سعيد او السيسي او غيرهم لا يملكون سلطة القرار هم ينفدون قرارات الماسونية للحفاظ على السلطة
كيف نشأ الإخوان سؤال مهم!
سؤال مهم بمعنى الاسلام موجود منذ 14 قرنا وبه تيارات عدة وكل يؤمن بما يؤمن به كحقيقة مطلقة مع العلم أن فقهاء عاديين اجتهدوا في التفسير وتأويل المعاني معللين ذالك بأحاديث نبوية شريفة أو آيات كريمة
لكن أن يتحول ذالك إلى مرشد ومريد وسياسي عوض التعبد ويتداخل الاقتصاد الربحي مع التقية فهنا تختلط الأمور
فالديمقراطية تنبني على حرية التعبير والمجتمع خليط من عدة أطراف ولو بنسب متفاوتة والأهم أن يعيش الجميع في وئام رغم الاختلاف
وهنا تكمن المشكلة حينما يريد البعض أن يقصي البعض تماما
ولهذا تبقى الديمقراطية مسألة وهي مجتمعي لم يستطيع بعد أن للكل الحق أن يعيش في بلده في أمان مهما كان اتجاهه
وماذا عن الحكومات العسكرية..
.. مصر مثلا. شكرا هسبريس.
ان البعض لا يحارب الاسلام السياسي بل يضرب في عمق الاسلام وللتدكير ما خلده اسلافنا وبناء حضارة اسلامية قوية كانت ترتكز على الاخلاق والتسامح ونبد العنف هدا هو الاسلام الحقيقي ان من دخل غمار السياسة بإسم االاسلام ولم يتبع تعاليمه من بناء وتشييد وبحث علمي جعل من بعض العلمانيين المتطرفين ان يكيلو لهم اتهاملت خطيرة واقول لليسارية في تونس التي تريد افراغ تونس من عبائتها الدينية اقول لها هل لك علم القرضاوي هل لك مثيل مؤلفاته هل حنكته في الحوار اقول لك ارجو ألا تلقي بالكلام يمينا وشمالا بغية الوصول الى كرسي الزعامة سيري قابلي ولادك
يا ابن عائشة انك تحرث في البحر ،وعلى العموم ليس كل يتمناه المرء يدركه ولقد سبقك في هذا التوجه ممن يدعون انهم إعلاميين عدد ليس بقليل وما غيروا من الأمر شيء.
ختم المقال بثلاث دول تتصارع على شمال إفريقيا ومن بينهما تركيا المسلمة التي يقودها الاسلاميون عبر حزب العدالة والتنمية ورئيسها رجب طيب إردوغان البطل المغوار والداعم لأصوات المضطهدين الاسلاميين في بلدانهم .
الأهم هو طرد فكر “الإخوان” حتى لا يعودوا من جديد فمن شَبَّ على شيء شاب عليه كما يقول المثل و لنا العبرة في مصر و في تركيا إذا قارنهم بالصين و روسيا أين هم اليوم هؤلاء و أين أولائك ؟ ملحوظة : أول من روج الأفكار الإخوانية هنا هو حزب الاستغلال!!