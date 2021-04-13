طرد "الإخوان"

لم تعد أزمة “الإخوان” مقتصرة على المغرب، بل على كل الشمال الإفريقي، حيث يتوقع أن يلتهم بحر السياسة كافة المكاسب الإخوانية، التي أدت إلى وصولهم إلى السلطة، على ظهر الربيع المزعوم. بل إنها المرة الأولى التي يجد فيها الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين نفسه أمام مطالب تدعوه إلى مغادرة التراب التونسي، على هامش زيارة لها دلالة كبرى، قام بها الرئيس التونسي قيس سعيد لدولة مصر، بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

من مصر إلى تونس كانت الرسالة واضحة، بل إنها المرة الأولى التي يعتصم فيها مواطنون ضد استمرار تواجد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ذراع “الإخوان”، في تونس، بعد أن طالته شبهة التورط في المس بمبادئ الجمهورية. وقد كان من الطبيعي أن يتعرض الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي، الذي زار المغرب قبل أيام، لانتقادات لاذعة، لسيره على نهج “الإخوان”، لا سيما بعدما اعتبر في تصريحات صحافية أن زيارة الرئيس التونسي قيس سعيد لمصر خيانة للرئيس المصري السابق محمد مرسي.

ويبقى أقوى تعليق على تصريحات منصف المرزوقي قول النائبة التونسية عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري، للصحافة المصرية أنّ تعليق المرزوقي “لا يلزمنا، وإن من يدافع عن الرئيس المصري السابق، محمد مرسي، لا يلزمنا أيضاً.. نحن ننتظر عودة الرئيس قيس سعيد ومعه ملف الإخوان من مصر، وعلى الرئيس قيس سعيد أن يتخذ الإجراءات اللازمة لمنع الإخوان في تونس، وطرد يوسف القرضاوي منها”. وأضافت النائبة نفسها، لتأكيد صك الاتهام الذي بات يطارد “الإخوان”، قائلة: “توجد قضايا وملفات تعرفها مصر لأنّها عاشت تلك الأحداث، وتوجد حقائق على أنّ الإخوان مجرمون وارتكبوا جرائم، لذلك طلبت بسؤال الرئيس عن موقف الإخوان والعلاقة معهم. لا بد أن نستفيد من خبرة مصر في هذا الملف”.

حتى الآن لا يمكن للمتتبع أن يسأل: أين هو المغرب من كل هذا؟ لكن الجواب يوجد بين تفاصيل الأحداث الأخيرة التي وقعت مؤخرا، علما أن رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الذي يدور في فلك تركيا وقطر، هو الفقيه المغربي أحمد الريسوني، ثم إن زعيم حركة النهضة التونسية ورئيس مجلس نواب الشعب، الموالي لـ”الإخوان”، ليس سوى راشد الغنوشي، الذي هاجم المغرب مؤخرا، ودعا إلى إخراجه من مجموعة الدول المغاربية بطريقة غير مباشرة، وهو الذي رجع قبل أيام ليمارس تقية مكشوفة، على هامش استقباله وفدا من حزب الأصالة والمعاصرة، بقيادة الأمين العام عبد اللطيف وهبي، ولا أحد يمكنه أن يفهم مغزى هذه الزيارة التي جمعت بين تيارين يوجدان على طرفي نقيض.

إن فكرة طرد “الإخوان”، بعد انتهاء مفعول الأدوية التي تعاطتها عدة دول انطلاقا من الشارع، تفترض في الحالة المغربية إجراء تقييم شامل لاستمرار هذه التيارات في السلطة، كما تفترض من “الإخوان” أنفسهم أخذ الدروس اللازمة من هذه المرحلة، التي تتميز بعدة تغييرات استراتيجية، أقلها تنافس القوى العالمية على منطقة شمال إفريقيا، بل إن القوات الأمريكية والروسية والتركية لم تعد بعيدة عن المنطقة، وفي ذلك عبرة لمن يعتبر.