مُصاب بالتهاب الجلد العصبي؟ هذه الملابس تناسبك

قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأمراض الجلدية إن مرضى التهاب الجلد العصبي يحتاجون إلى ملابس ذات مواصفات معينة لتجنب المتاعب.

وأوضحت الرابطة أن الملابس المناسبة ينبغي أن تكون مصنوعة من خامات ملساء وذات أنسجة رقيقة، كالقطن والفسكوز والحرير والكتان؛ نظرا لأن هذه الخامات قلما تتسبب في تُهيّج البشرة.

وشددت الرابطة على ضرورة الابتعاد عن الألياف الاصطناعية مثل البوليستر والنايلون والصوف الخشن؛ نظرا لأن هذه الخامات تتسبب في تُهيّج البشرة بشكل إضافي وتتسبب في الحكة.

ولتجنب أقل الاحتكاكات الممكنة، ينبغي ألا تكون الملابس ذات خيوط حياكة خشنة، فضلا عن ضرورة إزالة الملصقات من الملابس.

وبشكل عام، ينبغي أن تتسم الملابس بالتهوية الجيدة، لتجنب احتباس الحرارة تحت الملابس، والذي يؤدي بدوره إلى حدوث نوبات الالتهاب.

جدير بالذكر أن التهاب الجلد العصبي (Neurodermatitis) هو مرض جلدي مزمن غير وراثي وغير مُعد، وهو يحدث نتيجة الحك المستمر للجلد، علما بأن السبب الرئيسي وراء حدوث التهاب الجلد العصبي غير معلوم حتى الآن.

وتتمثل أعراض الالتهاب في بقع جلدية تثير الحكة وملمس جلدي سميك أو قشري فوق المناطق المصابة وبقع بارزة داكنة أو حمراء اللون.