22 مليارا لإنشاء مجمع سياحي ورياضي بالبيضاء

خصصت مجموعة “حدائق الرياضة كاليفورنيا” غلافا استثماريا لإنجاز أكبر مشروع سياحي ورياضي مندمج بمدينة الدار البيضاء.

وبلغ حجم الأموال، التي تم ضخها من طرف المجموعة الاستثمارية طوال السنوات الخمس الأخيرة، ما يناهز 12 مليار سنتيم. كما تم ضخ 5 مليارات إضافية، رغم بعض العراقيل المرتبطة بالحسابات السياسية الضيقة، لإنشاء مركز مخصص للياقة الرياضية والسباحة، إلى جانب إنهاء أشغال فندق فاخر من خمس نجوم.

وقال محمد أوعبد الدايم، مسؤول الموارد البشرية بشركة “حدائق الرياضة كاليفورنيا”، إن المشروع يوفر حاليا 145 منصب شغل مباشر وما يزيد عن 550 منصب عمل غير مباشر.

وأضاف أوعبد الدايم، في تصريح لهسبريس، أن “هناك ما يناهز 100 منصب عمل جديد ستنضاف بمجرد الشروع في استغلال الفندق الفاخر، ومناصب إضافية أخرى بعد الانتهاء من تشييد قاعة اللياقة البدنية والمسابح، التي يتم بناؤها حاليا”.

وتابع المتحدث ذاته قائلا إن “مشروع “سيتي فوت”، التابع لشركة “حدائق الرياضة كاليفورنيا”، هو مشروع رياضي وسياحي مندمج بحي الوازيس بمنطقة عين الشق بالدار البيضاء، وقد خرج إلى الوجود سنة 2015 بناء على شراكة نموذجية بين القطاعين العام والخاص، وهو يهدف إلى توفير بنية تحتية رياضية وفندقية وسياحية من الدرجة الأولى”.

وأوضح مسؤول الموارد البشرية بشركة “حدائق الرياضة كاليفورنيا”، أن “المشروع يمتد على مساحة 54 ألف متر مربع، كانت أصلا مرتعا للنفايات والمتلاشيات والعربات المهجورة والمعطلة، قبل تهيئتها وتحويلها إلى محج مفضل لممارسي مختلف الأصناف الرياضية من جميع الفئات العمرية، تحت إشراف نخبة من المدربين والمعدين البدنيين، إلى جانب قاعة للمؤتمرات متعددة الاستعمالات، ونحن الآن بصدد تشييد فندق فخم سيشكل أيقونة سياحية بامتياز بمنطقة عين الشق بشكل خاص، والدار البيضاء بشكل عام”.

وأضاف المتحدث ذاته “نظرا لوجود هذه المنشأة الرياضية السياحية المندمجة في موقع استراتيجي بجانب الطريق السيار، فهي تغري الزائر باكتشاف مرافقها الحيوية، من خلال تجهيزات رياضية رفيعة وذات جودة عالية، وملاعب فسيحة لكرة القدم وكرة السلة والكرة الطائرة وكرة المضرب، صممت بعناية، وحمامات سباحة شبه أولمبية، ومستودعات رياضية تؤثث واجهة الفضاء”.

كما تتوفر هذه المنشأة على مضمار للياقة البدنية، ومسبح، وملاعب للإسكواش، وصالة رياضية، وقاعة مجهزة بمختلف معدات التدريبات، ومركز صحي رياضي، ومرفق إداري، وفندق يعنى بالتركيز الرياضي.

كما يضم هذا الفضاء الرياضي مطعما ومقهى فسيحين، ومدرسة لتكوين الناشئين، وقاعة للمؤتمرات من الجيل الجديد، تحتضن كبريات المؤتمرات الدولية، آخرها اجتماع للجنة التنفيذية للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف).

ويعتبر “سيتي فوت” مشروعا رياضيا بمواصفات عصرية لافتة للانتباه، إذ هو الأول من نوعه بالحاضرة الاقتصادية للمملكة، ويستجيب للحاجيات الملحة للممارسين الرياضيين بمدينة الدار البيضاء بحكم توفره على تجهيزات وملاعب رياضية صممت وفق تقنيات حديثة تتماشى مع رغبات هواة الرياضة.

كما ساهمت هذه النواة الرياضية في خلق بنية رياضية لائقة تستقطب يوميا مئات الممارسين الرياضيين من فئات عمرية مختلفة لإبراز مواهبهم في مختلف الأصناف الرياضية.

وأوضح أوعبد الدايم أن هذه النواة الرياضية تشرف عليها نخبة من الأطر والمدربين في تخصصات رياضية مختلفة، تستجيب للحاجيات التكوينية بالنسبة إلى الصغار واليافعين.

وأضاف أن مدرسة تكوين الناشئين، القلب النابض للمشروع، تنسجم مع الأهداف العامة لفضاء “سيتي فوت”، الذي ينتمي إلى جيل الفضاءات الترفيهية الحديثة بالعاصمة الاقتصادية، التي تجمع، في الآن نفسه، بين الترفيه ومتعة الممارسة الرياضية.

لذلك، يمثل إطلاق مثل هذه المشاريع الرياضية والترفيهية أداة مثلى لضمان تكوين رياضي صحيح وسليم للفئات الصغرى، وصقل مواهبها وتفجير طاقاتها، وتجويدها عبر برامج تكوينية دقيقة تشرف عليها أطر رياضية متخصصة.

كما تشكل مثل هذه الفضاءات الرياضية العصرية رافدا حيويا لتعزيز روح التنافس في صفوف الأطفال واليافعين، وتحفيزهم على المثابرة والاجتهاد لتحقيق ذواتهم، وصقل مواهبهم في مختلف الألعاب الرياضية.