22 مليارا لإنشاء مجمع سياحي ورياضي بالبيضاء

خصصت مجموعة “حدائق الرياضة كاليفورنيا” غلافا استثماريا لإنجاز أكبر مشروع سياحي ورياضي مندمج بمدينة الدار البيضاء.
وبلغ حجم الأموال، التي تم ضخها من طرف المجموعة الاستثمارية طوال السنوات الخمس الأخيرة، ما يناهز 12 مليار سنتيم. كما تم ضخ 5 مليارات إضافية، رغم بعض العراقيل المرتبطة بالحسابات السياسية الضيقة، لإنشاء مركز مخصص للياقة الرياضية والسباحة، إلى جانب إنهاء أشغال فندق فاخر من خمس نجوم.
وقال محمد أوعبد الدايم، مسؤول الموارد البشرية بشركة “حدائق الرياضة كاليفورنيا”، إن المشروع يوفر حاليا 145 منصب شغل مباشر وما يزيد عن 550 منصب عمل غير مباشر.
وأضاف أوعبد الدايم، في تصريح لهسبريس، أن “هناك ما يناهز 100 منصب عمل جديد ستنضاف بمجرد الشروع في استغلال الفندق الفاخر، ومناصب إضافية أخرى بعد الانتهاء من تشييد قاعة اللياقة البدنية والمسابح، التي يتم بناؤها حاليا”.
وتابع المتحدث ذاته قائلا إن “مشروع “سيتي فوت”، التابع لشركة “حدائق الرياضة كاليفورنيا”، هو مشروع رياضي وسياحي مندمج بحي الوازيس بمنطقة عين الشق بالدار البيضاء، وقد خرج إلى الوجود سنة 2015 بناء على شراكة نموذجية بين القطاعين العام والخاص، وهو يهدف إلى توفير بنية تحتية رياضية وفندقية وسياحية من الدرجة الأولى”.
وأوضح مسؤول الموارد البشرية بشركة “حدائق الرياضة كاليفورنيا”، أن “المشروع يمتد على مساحة 54 ألف متر مربع، كانت أصلا مرتعا للنفايات والمتلاشيات والعربات المهجورة والمعطلة، قبل تهيئتها وتحويلها إلى محج مفضل لممارسي مختلف الأصناف الرياضية من جميع الفئات العمرية، تحت إشراف نخبة من المدربين والمعدين البدنيين، إلى جانب قاعة للمؤتمرات متعددة الاستعمالات، ونحن الآن بصدد تشييد فندق فخم سيشكل أيقونة سياحية بامتياز بمنطقة عين الشق بشكل خاص، والدار البيضاء بشكل عام”.
وأضاف المتحدث ذاته “نظرا لوجود هذه المنشأة الرياضية السياحية المندمجة في موقع استراتيجي بجانب الطريق السيار، فهي تغري الزائر باكتشاف مرافقها الحيوية، من خلال تجهيزات رياضية رفيعة وذات جودة عالية، وملاعب فسيحة لكرة القدم وكرة السلة والكرة الطائرة وكرة المضرب، صممت بعناية، وحمامات سباحة شبه أولمبية، ومستودعات رياضية تؤثث واجهة الفضاء”.
كما تتوفر هذه المنشأة على مضمار للياقة البدنية، ومسبح، وملاعب للإسكواش، وصالة رياضية، وقاعة مجهزة بمختلف معدات التدريبات، ومركز صحي رياضي، ومرفق إداري، وفندق يعنى بالتركيز الرياضي.
كما يضم هذا الفضاء الرياضي مطعما ومقهى فسيحين، ومدرسة لتكوين الناشئين، وقاعة للمؤتمرات من الجيل الجديد، تحتضن كبريات المؤتمرات الدولية، آخرها اجتماع للجنة التنفيذية للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف).
ويعتبر “سيتي فوت” مشروعا رياضيا بمواصفات عصرية لافتة للانتباه، إذ هو الأول من نوعه بالحاضرة الاقتصادية للمملكة، ويستجيب للحاجيات الملحة للممارسين الرياضيين بمدينة الدار البيضاء بحكم توفره على تجهيزات وملاعب رياضية صممت وفق تقنيات حديثة تتماشى مع رغبات هواة الرياضة.
كما ساهمت هذه النواة الرياضية في خلق بنية رياضية لائقة تستقطب يوميا مئات الممارسين الرياضيين من فئات عمرية مختلفة لإبراز مواهبهم في مختلف الأصناف الرياضية.
وأوضح أوعبد الدايم أن هذه النواة الرياضية تشرف عليها نخبة من الأطر والمدربين في تخصصات رياضية مختلفة، تستجيب للحاجيات التكوينية بالنسبة إلى الصغار واليافعين.
وأضاف أن مدرسة تكوين الناشئين، القلب النابض للمشروع، تنسجم مع الأهداف العامة لفضاء “سيتي فوت”، الذي ينتمي إلى جيل الفضاءات الترفيهية الحديثة بالعاصمة الاقتصادية، التي تجمع، في الآن نفسه، بين الترفيه ومتعة الممارسة الرياضية.
لذلك، يمثل إطلاق مثل هذه المشاريع الرياضية والترفيهية أداة مثلى لضمان تكوين رياضي صحيح وسليم للفئات الصغرى، وصقل مواهبها وتفجير طاقاتها، وتجويدها عبر برامج تكوينية دقيقة تشرف عليها أطر رياضية متخصصة.
كما تشكل مثل هذه الفضاءات الرياضية العصرية رافدا حيويا لتعزيز روح التنافس في صفوف الأطفال واليافعين، وتحفيزهم على المثابرة والاجتهاد لتحقيق ذواتهم، وصقل مواهبهم في مختلف الألعاب الرياضية.
دخلنا عليكم بالله واش كتهضرو من نيتكم ؟ زعما المستشفيات معندهمش الزهر فهاد الأموال العائلة؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيكم
أنا اتشاءم من كل مشروع يرصد له ميزانية 22 مليار، والامثلة كثيرة ومتعددة، وخير مثال، اختلاس اموال الدولة في مشاريع تهيئة واصلاح ملعب مولاي عبد الله بالرباط وفضيحة الكراطة وكذلك ملعب محمد الخامس بالدارالبيضاء الذي تسبب باقصاء فريق الرجاء من طرف فريق سنغالي مغمور بمساعدة عدم صلاحية الأرضية رغم انفاق 22 مليار لتهيئة مرافق المركب.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله مافهمت شحال من مليار سنتيم كون عملتو غي شي مشروع ديال دجاج غيوفر 20.000 منصب شغل
ههههههه اي مشروع يتحدثون عليه مشروع الربح عوض تشييدمساحات خضراء شبيهة لبعض الدول كهايد بارك متلا او مالانتي او. او. او لتكون متنفسا البيضاوي لممارسة رياضة المشي أو الجري كفانا من سياسة الربح
مللنا من مشاريع الرياضة و الفن ، حان وقت الاهتمام بمشاريع الصحة و الاقتصاد …. المستشفيات اولا
واش كطنزو على المواطن؟ مركب ديال ناس لعاقة مواطن عادي فوق طاقتو يمارس الرياضة بهاد المركب.
هذا ليس بمشروع عمومي هذا مشروع شخصي وسط حي الوزيس بمساحة 6 هكتارات. و هذه أرض الدولة و يستغلها رئيس الجهة السابق عوض أن تكون للمواطنين. .لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم إن هذا منكر
الله انعل اللي مايحشم
آش خاصك العريان ؟؟؟؟
لمذا لاتصلحون ملعب العقيد العلام بسيدي قاسم وتصرفون الملايين في مشاريع لامحل لها من الاعراب إلى متى ستضل هذه المدينة منسية لامعامل لاملاعب لاسياحة ولاولاولا الله يخد فيكم الحق
الملايير تصرف بدون حسيب أو رقيب وأطر افنت زهرة شبابها في خدمة الوزارة ومازالت دون أجر قار ولا تغطية صحيية ولاتسوية لوضعيتها الشاذة ولا حتى التفاتة في هذه الظروف العصيبة اغلبيتهم لم يذوقوا طعم الأجرة منذ بداية الجاءحة إلى اليوم اليست هذه وصمة عار على جبين وزارة الشباب والرياضة فحسبي الله ونعم الوكيل
تحية للشعب المغربي، مبروك للشباب هذه المبادرة التي عمت جميع المدن المغربية من طنجة حتى الكويرة، شكرا للسلطات المغربية الشريفة ومجهودات صاحب الجلالة في كل القطاعات، المغرب الحمد لله يتحسن من حسن إلى أحسن، والخزي والعار لأعداء المملكة المغربية الشريفة، شعارنا الله الوطن الملك، كما اطلب الله الشفاء لمرضانا ويرفع عنا كوفيد تسعة عشرة وتعود الحياة طبيعية والازدهار والصحة والأمن والشغل للشعب المغربي المناضل
ماعرفتش علاش تتعطيو الارقام بالسنتيم واش هو العملة الرسمية للمغرب ولا باغين تبينوا الارقام كبيرة.
يجب محاربة الفقر والهشاشة وتخصيص اَي درهم لتحسين حياة ملايين الفقراء والمشردين قبل التفكير في اشياء اخرى ! البؤس يتفشى بشكل رهيب يلاحظ في الشوارع والفضاء العام وحول المدن وعليه فالأولوية يجب ان تعطى لهذا المشكل !!
باركة وكفى من تجاهل الوضعية الكارثية التي يوجد عليها فئة من المجتمع
حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم عوض استثمار هاته الأموال في الصحة والتعليم. تبدرونها في أشياء تعد من الكماليات لا من الضروريات. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. شكرا هسبريس على النشر.