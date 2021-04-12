"الكروم بوك" .. نظرة عن قرب

الكروم بوك (Chrombook) هو حاسوب شخصي يعمل بنظام التشغيل جوجل كروم، وليس بنظام مايكروسوفت ويندوز أو أبل ماك.

وقد صممت هذه الأجهزة لاستخدامها أثناء الاتصال بالإنترنت ودعم التطبيقات الموجودة على شبكة الإنترنت، بدلا من التطبيقات التقليدية مثل مايكروسوفت أوفيس وفوتوشوب الموجودة على الجهاز نفسه.

وبناء على ذلك فإن حواسيب الكروم بوك ليست أجهزة لاب توب قوية في حد ذاتها، ولكنها أجهزة تتيح الوصول السريع إلى الويب وخدمات جوجل على الإنترنت؛ حيث يتم كل شيء تقريبا في المتصفح ويتم حفظه على جوجل Drive في الشبكة.

سرعة البدء

وأوضح شتيفان بورتيك من مجلة الحاسوب «c’t» أن جهاز كروم بوك يمتاز بسرعة البدء؛ حيث يتم ذلك في غضون 6 إلى 8 ثوان، مع إمكانية متابعة جميع وظائف هاتف أندرويد الذكي. ويمكن تحرير الصور ومدخلات التقويم والمكالمات والرسائل على كلا الجهازين. وتتناقل الأجهزة أيضا كلمات المرور للخدمات عبر الإنترنت وشبكات WLAN عبر حساب جوجل الخاص بها.

نقطة قوة وضعف

وتكمن نقطة القوة في أجهزة كروم بوك أيضا فيما يراه بعض الخبراء نقطة ضعفها، ألا وهي البساطة؛ فالنظام مغلق للغاية؛ حيث يتم الاقتصار على متجر Chrome Web Store ومتجر Google Play. وبأي حال من الأحوال، فإن جميع تطبيقات أندرويد مهيأة جيدا لهذه النوعية من الأجهزة.

وهذا هو السبب غالبا في أن مستخدم كروم بوك يتساءل هل هناك تطبيق أم أنني أستخدم إصدار الويب من الخدمة؟ وعادة ما يكون الخيار الأخير هو الأفضل، حتى مع بعض خدمات جوجل، التي لا تعمل بعض تطبيقاتها بشكل جيد على كروم بوك. ويتعين على المستخدم العلم بأنه بدون الاتصال بشبكة الإنترنت، فلن يمكن استخدام الأجهزة إلا في نطاق محدود.

مجموعة محددة من المستخدمين

ومن جانبها، ترى الخبيرة التقنية ماليني باول أن أجهزة كروم بوم تقدم مزايا واضحة لمجموعة محددة من المستخدمين؛ حيث إن جميع المستخدمين ليسوا بحاجة إلى الكثير من قوة الحوسبة طوال الوقت، وبذلك يحصلون على مزايا سهولة الاستخدام وانخفاض تكاليف الأجهزة والبرامج والأمان.

ويناسب الكروم بوك بصفة خاصة الطلاب والتلاميذ وكبار السن والأشخاص، الذي لديهم ميزانية محدودة؛ حيث إنه يتوفر بتكلفة معقولة ويقدم الخدمات الأساسية، التي يحتاج إليها المستخدم مثل معالجة النصوص وجداول البيانات والعروض التقديمية ورسائل البريد الإلكتروني وتحرير الصور، كما أن خدمة بث الألعاب جوجل Stadiaمتاحة لأجهزة كروم بوك.

وتتنوع مجموعة منتجات كروم بوك، على سبيل المثال بداية من آسوس C223 مع شاشة 12 بوصة بدقة HD، إلى موديلات مثل لينوفو Thinkpad C13 Yoga Chromebook مع شاشة Full HD بمفصلة 360 درجة، وشاشة تعمل باللمس ولوحة مفاتيح.

وفي النهاية فإن أجهزة كروم بوك تناسب كل من يحيا في عالم جوجل مع هاتف ذكي يعمل بنظام أندرويد، مع عدم وجود مشاكل في القيام بالكثير من الأعمال على المتصفح وبعض التطبيقات المحددة، ولا تناسب في الوقت ذاته كل من يريد التقرير بنفسه ما سيتم تثبيته على الحاسوب بنفسه، وعدم الاكتفاء بالإعدادات القياسية، وعدم حفظ البيانات الشخصية والمستندات على جوجل.

د.ب.أ