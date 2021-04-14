مشروع جديد يحتضن أكبر ضاية صناعية بالبيضاء

وضعت سلطات مدينة الدار البيضاء اللمسات الأخيرة للشروع في تشييد مشروع بيئي وترفيهي بمنطقة النواصر، يحتضن أكبر ضاية صناعية بالعاصمة الاقتصادية.

وقدمت الوكالة الحضرية لمدينة الدار البيضاء ومؤسسة “نوفاك”، التابعة لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير، الخطوط العريضة للمشروع أمام كبار المسؤولين في منطقة النواصر، والذي سيشيد على مساحة تتجاوز 26 هكتارا.

المعطيات، التي حصلت عليها هسبريس، كشفت عن تخصيص غلاف مالي يتراوح ما بين 136 مليون درهم و173.2 مليون درهم، لإنشاء منتزه طبيعي يضم ثلاث ضايات مائية؛ من ضمنها اثنتان صناعيتان، إلى جانب تجهيزات رياضية من الجيل الجديد.

ووضعت الجهات المشرفة على دراسة المشروع وإخراجه إلى أرض الواقع مجموعة من السيناريوهات تقوم على المساحة الإجمالية التي سيقام فوقها المشروع.

وأوصت اللجنة المكلفة بالمشروع بتخصيص مبلغ 136 مليون درهم بالنسبة إلى السيناريو الذي يقوم على تشييد هذا المنتزه الطبيعي على مساحة ثمانية هكتارات؛ فيما أوصت بتخصيص 173.2 مليون درهم فيما يخص السيناريو الثاني، الذي يقوم على اقتناء عقار إضافي مجاور للمشروع تبلغ مساحته 18 هكتارات بمبلغ 27.7 مليون درهم.

وسيعتمد على المشروع على مجموعة من المعايير والممارسات الجيدة في المجال البيئي، من خلال اعتماد نظام ذكي للإنارة العمومية، عبر توظيف إضاءة منخفضة التكلفة تشتغل بالطاقة الشمسية.

وسيجهز المشروع بمسارات للراجلين الراغبين في ممارسة رياضة المشي أو الجري، إلى جانب تشييد قنطرة خشبية فوق الضاية الكبرى، إلى جانب فضاء للألعاب مخصص للأطفال.