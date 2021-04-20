"رباط الفتح" تعيد نشر أخبار الأندلس والمغرب

ضمن منشورات جمعية رباط الفتح للتنمية المستديمة، أعيد طبع كتاب ترجمه وعلق عليه أحمد بلافريج ومحمد الفاسي، في سنوات شبابهما، حول حضارة الأندلس والمغرب.

وعنون هذا الكتاب، في طبعته الثانية، بـ”أزهار البساتين في أخبار الأندلس والمغرب على عهد المرابطين والموحدين”؛ وهو في الأصل محاضرتان للأخوين الباحثين جان وجيروم طارو.

وفي تصدير الكتاب، ذكر عبد الكريم بناني، رئيس جمعية رباط الفتح، بإصدارها، في السنة الماضية 2020، مؤلَّفا نادرا عن الأدب الأندلسي من تأليف الراحلين أحمد بلافريج وعبد الجليل خليفة، الذي صدر أول مرة عام 1941 و”لقي ترحابا واسعا من قبل الباحثين والدارسين والمتشوقين لأول بحث مغربي عن الأدب الأندلسي، لكاتبين شابين، أولهما من المغرب وثانيهما من مصر”.

ويضيف عبد الكريم بناني أن جمعية رباط الفتح تصدر، في طبعة ثانية، كتاب “أزهار البساتين في أخبار الأندلس والمغرب على عهد المرابطين والموحدين”، الذي هو ترجمة إلى العربية لمحاضرتين ألقاهما الكاتبان الفرنسيان الأخوان جيروم وجان طارو”، وعندما اطلع عليهما أحمد بلافريج، وهو يومئذ طالب علم بفرنسا، “قرر ترجمتها بمعية صديقه محمد الفاسي، رفيقه في الدراسة والوطنية”.

ويزيد بناني: “يتضمن النص تعليقات على محتويات المحاضرتين؛ مما يبرز اطلاعهما الواسع على تاريخ بلدهما وقدرتهما على التعليق والتعقيب بالتحليل والمعرفة”، قبل أن يجمل قائلا في نص التصدير: “ما زالت الجمعية جادة في البحث عن هذه الآثار التي خلّفها أجدادنا، خاصة منهم رجال الحركة الوطنية الذين كانوا يدافعون عن حرية واستقلال البلاد”، وعن “كرامة الإنسان المغربي”، كذلك، بـ”تسهيل ولوجه إلى ميدان الفكر والمعرفة”.

وفي مقدمة الفقيدين أحمد بلافريج ومحمد الفاسي للعمل المترجَم، كتبا: “إنك، أيها القارئ، تحمل بين يديك كتيّبا صغير الحجم كبير الفائدة، ليس هو نتيجة لبحث عال وإنما يحتوي على محاضرتين ألقاهما الكاتبان الفرنسيان الأخوان جيروم وجان طارو، فلما سمعناهما وطالعناهما، علقنا بهما، وقلنا لعل في ترجمتهما فائدة لما يكشفان عليه من أسرار عظمة هذه الأمة التي ننتمي إليها، فإن أمة انتصرت في موقعة الزلاقة وموقعة الأرك، وأنجبت مثل عبد المؤمن ويعقوب المنصور، لا يمكن أن تعد إلا في مصاف أعلى الدول الإسلامية بل أعلى الدول قاطبة”.

وتضيف المقدمة: “أي فائدة للتاريخ إذا لم يكن عبرة لمن اعتبر. فإننا، الآن، على باب نهضتنا والأصوات تدركنا من كل جانب بأن أمتنا هي مجموعة قبائل لَم تعرف وحدة ولا سيادة سياسية أو معنوية. والجواب على ذلك في هاتين المحاضرتين”.

ويسترسل أحمد بلافريج ومحمد الفاسي: “نريد أن نبني نهضتنا في الحاضر، وترتكز على مجدنا السالف الغابر؛ فالأمم بتواريخها، ودلائل أعمالها، وما مات قوم تذكروا ماضيهم في كل حين”.

وقدّم هذا الكتاب، الأمير شكيب أرسلان، في 17 يوليوز 1930، كاتبا “لقد أحمدتُ صنع ولدينا الأديبين الأنجبَين الشابين المهذبين أحمد بلافريج ومحمد الجد الفهري الفاسي، اللذين عنيا بنقل هذه المسامرات إلى العربية حتى يطلع عليها الناطقون بالضاد، وتعدو من غدو الإسمار في كل ناد”.

وأضاف شكيب أرسلان متحدثا عن تعليقات المترجمَين حول “بعض النقط التي اختلفت فيها بعض الشيء وجهة النظر بين من سامَر ومن سمع السمر”، واصفا إياها بكونها قيمة و”محكمات، وآراء قرطست لهما فيها أسهم مسددة، أكثر الله من طبقتهما في ناشئة العرب، وأشرف بهما وبأمثالهما على ما ترجوه هذه الأمة من الأرب”.