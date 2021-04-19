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تعليقات الزوار6
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عادي والله حتى عادي نظرا لغياب لجان المراقبة طيلة السنة كيفاش بغيتيهم يراقبو الأسعار في هذا الشهر الفضيل؟؟؟
الاغلاق الليلي ساهم بشكل كبير في ارتفاع الاسعار لان فقدان البائع لفترة الليل للزيادة في بيع منتجاته، قد عوضه بالزيادة في الاسعار.
الأسعار جد ملتهبة و ليس هناك مراقبة للأسعار
اكبر شعب استغلالي في العالم هوما هاد القوم في رمضان كيستغلو الشعب بالأسعار ويشحطوه حيث مكيناش مراقبة الخضرة والديسير والسمك ميقربش ليه الدرويش السوق متحكم فيه سماسرة لاحسيب ولا رقيب الحل الإنسان ياخد الضروريات ورمضان فايت باش ما عطى الله ولاحول ولا قوة الا بالله
اليوم الأحد ذهبت الى السوق في مدينة فاس فوجدت الطماطم ب 6 دراهم الخيار 7 دراهم الموز 13 درهم الفلفلة 7 دراهم البصل 7 دراهم التفاح 11 درهم البرتقال 6 دراهم هناك فقط البطاطس والبدنجال الذين فيهم بعض الرجولة لأنهم يساندون الطبقة الفقيرة ب 3 دراهم
االلهفة واللهطة والجهل.لذا المستهلك والجشع وحب المال والبعد عن الدين والقانون لدا التاجر….