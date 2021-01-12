هكذا تدخل السيارة والدراجة مرحلة البيات الشتوي

قد يضطر قائد السيارة أو الدراجة النارية لإيقافها لفترة طويلة، خاصة خلال فصل الشتاء، ولكن المركبة قبل دخولها في فترة البيات الشتوي لابد أن تكون في وضع لائق حتى تخرج منها بشكل جيد مرة أخرى.

وينصح كونستانتين هاك من نادي السيارات “أوروبا” بأن تكون السيارة في حالة جيدة قبل إيقافها لفترة طويلة. ويؤكد الخبير الألماني على أن الفحص الشامل يساعد في تحديد الأضرار وعلاجها في مرحلة مبكرة، مع العلم بأن الصيانة المهملة سيكون لها أثرها بمرور الوقت.

وينصح الخبير أيضا بالتنظيف من الداخل والخارج. ومن المعتقدات الخاطئة عند بدء تشغيل السيارة مرة أخرى بعد استراحة طويلة تركها تعمل لفترة طويلة أثناء الوقوف؛ فهذا ضار بالمحرك والبيئة على حد سواء، لكن يفضل القيادة ببطء بعد البدء مباشرة وتجنب السرعات العالية والتحميل الزائد.

زيادة ضغط الإطارات

ومن جانبه يوصي خبير السيارات الألماني هانز جيرد براونايزر بزيادة ضغط الهواء للإطارات بمقدار 2ر0 بار وملء الخزان قبل إيقاف السيارة، مع العلم أن طبقة الشمع على الطلاء المغسول حديثا تحمي السطح في الخريف والشتاء.

وينصح براونايزر بعد صف السيارة تحت الأشجار؛ نظرا لأن أوراق الشجر وفضلات الطيور تلحق ضررا بالطلاء، كما أنها يمكن أن تسد مصارف المياه، وهو ما يتسبب في حدوث تآكل ورطوبة جسم السيارة.

شحن البطارية

ويجب شحن البطارية بشكل دائم أو على الأقل فصلها. ويفضل الاطلاع على التعليمات الواردة في دليل التشغيل وأوراق السيارة. وينصح الخبير بعدم القيام بمناورات الكبح الشديدة في بداية السير بعد التوقف لفترات طويلة؛ فبعد أسابيع يمكن أن يتشكل الصدأ على أقراص المكابح، مما يقلل من أداء الكبح.

وإذا لم يتم استخدام الدراجة النارية لفترة طويلة، فيوصي يورج لوزه بزيادة ضغط الإطار قليلا. كما ينصح نائب رئيس تحرير مجلة “موتورراد” الألمانية بضرورة ملء الخزان بالوقود.

قماش مشمع

ويجب تغطية الدراجة النارية بالقماش المشمع بعد أن تجف تماما. وعلى عكس السيارة، فإن الدراجة النارية مكشوفة، ومن ثم يتسبب المطر والأوساخ والأشعة فوق البنفسجية في تضررها بشكل أسرع، كما يمكن أن تخترق الرطوبة التجهيزات الكهربائية والإلكترونية بها.

ويوصي خبير الدراجات النارية بجهاز صيانة لبطاريات الدراجات النارية من أجل أن تحافظ البطارية على الجهد أثناء توقفها، وإلا فقد يتم تفريغ شحن البطارية بعد شهر، وهو ما قد يعيبها.

وقبل الرحلة الأولى بعد فترات التوقف الطويلة، ينبغي فحص الإطارات والتجهيزات الكهربائية والإلكترونية أولا، بما في ذلك الإضاءة، وتشحيم الجنزير، مع التأكد من الحفاظ على اللياقة البدنية اللازمة لقيادة الدراجة مرة أخرى بأمان.