المحكمة تستدعي سيدة أعمال شهيرة في ملف تزوير

قررت المحكمة الابتدائية المدنية بمدينة الدار البيضاء استدعاء سيدة أعمال شهيرة لمواصلة البحث القضائي في عملية اقتنائها لعقار بمنطقة عين الذياب، بواسطة عقد لم يوقع عليه أصحاب الأرض وتم تمريره في المحافظة العقارية بدون علمهم.

ويستمتع قاضي جلسة البحث بالمحكمة سالفة الذكر، خلال شهر أبريل المقبل، لامرأة الأعمال الشهيرة، إلى جانب المصفي المشرف على مكتب الموثقة المختفية على الأنظار، بعد صدور مذكرة بحث وطنية في حقها منذ أزيد من أربع سنوات، قصد البحث معه في شأن وجود عقد البيع الأصلي لهذا العقار من عدمه وإظهاره إن وجد.

وحسب معطيات حصلت عليها هسبريس من أصحاب العقار الذين يعيشون ظروفها اجتماعية صعبة، فإن هذا الملف يرتبط بعملية نصب كبرى قادها سماسرة من منطقة الحي الحسني، للسطو على عقار “أرض كرمام وأولاد الجمل” وسط منطقة عين الذياب السكنية، تزيد قيمته السوقية عن 6 مليارات سنتيم.

ويؤكد الضحايا أنه لم يسبق لهم أن توصلوا بأي مبلغ من امرأة الأعمال، سواء نقدا أو عن طريق حسابات الموثقة، ليتبين لهم أنهم كانوا ضحية عملية متقنة للسطو على عقارهم ونقل ملكيته عن طريق إبرام اتفاقات وهمية مخالفة للحقيقة.

وحسب إفادة ملاكي العقار محل النزاع، فإن بداية المشكل ترتبط بإبرام أحد السماسرة المشهورين في منطقة الحي الحسني، قبل سنوات، عقد وعد بالبيع مع المعنيين، قبل أن يتم تفويته إلى المجموعة الاستثمارية في ظروف غامضة بتواطؤ مع الموثقة الفارة من العدالة، والتي يجري البحث عنها حاليا في ملفات عقارية أخرى بمدينة الدار البيضاء.

وكشفت البيانات الموثقة التي حصلت عليها هسبريس أن الضحايا اكتشفوا عملية تزوير متقنة، بعد أن أقدمت امرأة أعمال على تحفيظ عقار “أرض كرمام وأولاد الجمل” بعين الذئاب، والاستحواذ عليه بمقتضى عقد توثيقي لم يسبق لهم أن وقعوا عليه، كما لم يسبق لهم أن أجروا أي عملية بيع مع المرأة المعنية.