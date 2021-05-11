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تعليقات الزوار2
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اللهم الإغلاق والغلاء أو يجرا لينا ما جرا للهند ونوليو لا صحة لا فلوس
اوا بحال هادشي فاش خاص الشعب إحداك ويطالب بالحقوق ديالوا ماشي فيما يشوف شي مقال كايتكلم على المرأة إطير عليه بالزربة ويخلي بحال هادشي لي مهم مايتسوقش ليه حيت لاحظت بحال هاد المواضيع يلاه كاتلقى عليهم شي عشرة تعليقات صافي وفبعض المرات قل أما المقالات ديال المرأة تبارك الله مانقولش ليكم.ماكاين غير الله إعطيك صحيحتك