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‫تعليقات الزوار

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  • mda
    الثلاثاء 20 أبريل 2021 - 14:47

    كثرة المال وقلة العقل تؤدي حتمًا الى التهلكة

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  • عادل
    الثلاثاء 20 أبريل 2021 - 14:50

    رحم الله الأسد، لا ذنب له ، ولعنة الله على على بلاد ابو منشار و أهل قريش

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  • عزيز
    الثلاثاء 20 أبريل 2021 - 15:07

    غريب امر نخب العرب كل تقاليدهم ضد تعاليم الإسلام لقد نهانا الإسلام عن تريبة الوحوش في المنازل لأنها تغدر بصاحبها وفي الدولزالعربية عوض الإفتخارزبالإنجازات يفتخرون بتربية الأسود والنمور….. وفي مغربنا يفتخرون بتربية الكلاب الشرسة…… وعند الكفار لا يربون الحيوانات المفترسة بل يربون اولا دهم احسن تربية ليجعلوا منهم اسود… نحن العرب المخير فينا ارنب…..

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  • مسلم عربي مغربي تطواني
    الثلاثاء 20 أبريل 2021 - 15:09

    صراحة أهل الجزيرة العربية طغوا وتجبروا! صار كل من عنده مال كثير يشتري أسد أو نمر ويربيه في البيت، هذه الحيوانات ليست كالقطط بل هي بطبيعتها متوحشة مهما روضتها والنتيجة طبيعية افترس صاحبه، نهاية مأساوية جد طبيعية لمن أراد التباهي والتجبر على ملكوت الله.

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