صدمة بعد افتراس أسد لصاحبه في السعودية.
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تعليقات الزوار4
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كثرة المال وقلة العقل تؤدي حتمًا الى التهلكة
رحم الله الأسد، لا ذنب له ، ولعنة الله على على بلاد ابو منشار و أهل قريش
غريب امر نخب العرب كل تقاليدهم ضد تعاليم الإسلام لقد نهانا الإسلام عن تريبة الوحوش في المنازل لأنها تغدر بصاحبها وفي الدولزالعربية عوض الإفتخارزبالإنجازات يفتخرون بتربية الأسود والنمور….. وفي مغربنا يفتخرون بتربية الكلاب الشرسة…… وعند الكفار لا يربون الحيوانات المفترسة بل يربون اولا دهم احسن تربية ليجعلوا منهم اسود… نحن العرب المخير فينا ارنب…..
صراحة أهل الجزيرة العربية طغوا وتجبروا! صار كل من عنده مال كثير يشتري أسد أو نمر ويربيه في البيت، هذه الحيوانات ليست كالقطط بل هي بطبيعتها متوحشة مهما روضتها والنتيجة طبيعية افترس صاحبه، نهاية مأساوية جد طبيعية لمن أراد التباهي والتجبر على ملكوت الله.