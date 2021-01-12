إنجليزي يثمل دون تعاطي الكحول

يعاني “نيك كارسون” من مدينة “لويستوفت” الإنجليزية، والبالغ من العمر 62 عاما، من متلازمة نادرة وغريبة، حيث يُخمر جسده الكربوهيدرات ويحولها إلى كحول في أمعائه، ما يتركه في حالة سكر بشكل خطير دون شرب قطرة من الكحول.

وحسب ما نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن متلازمة “التخمر الذاتي” هي حالة نادرة، إذ حولت أحشاءه إلى مصنع جعة، حيث يمكن بعد تناوله لقطعة من الكعكة، مثلا، أن تجعله في حالة سكر، إلى درجة أنه قد يفقد وعيه.

وصرح “كارسون” حسب الصحيفة ذاتها قائلا: “لقد أصبحت مدمنا على الكحول بشكل لا إرادي، لأن هذه الحالة تجعلني أقبلها شئت أم أبيت، إذ يمكن أن يجعلني تناول القليل من السكر أو الكربوهيدرات في حالة سكر بسرعة، لذا أحاول الالتزام بنظام غذائي قائم على “الكيتو” ولكنه صعب، لأن هناك كربوهيدرات في جميع أنواع الأطعمة”.