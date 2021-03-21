ظل مشروع تزكية مشاركة الفريق الوهمي لكرة القدم التابع لجبهة البوليساريو في الكواليس الإفريقية طيلة السنوات الأخيرة، إذ استعملت الجزائر كل أوراقها، بما فيها هذه الورقة المحروقة؛ ولكن المشروع أعدم عمليا وكان مصيره إلى سلة المهملات، مباشرة بعد إعلان انتخاب الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي رئيسا جديدا لـ”الكاف”، خلفا للملغاشي أحمد أحمد، عقب الاجتماع الناجح الذي انعقد مؤخرا بالرباط، وسخرت له كل الوسائل الدبلوماسية، بتنسيق مع الجامعة الملكية لكرة القدم، حيث بزغ نجم الرئيس فوزي لقجع.
“لقجع أنت ماهر في مجال كرة القدم وأعرض عليك مساعدتي في جنوب إفريقيا”، كانت هذه من أولى العبارات التي قالها “موتسيبي” عقب اختياره رئيسا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بعد أن مهدت له الطريق بانسحاب جماعي للمرشحين المنافسين المحتملين، الذين تأكدوا من هزيمتهم مسبقا، لاسيما بعد أن أكدت “التسريبات” قبول مقترح تقدم به فوزي لقجع، وجياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
نجح لقجع وفريقه في إدارة التحديات المطروحة، بعد التراكم الكبير الذي حققه على مستوى كرة القدم بالقارة الإفريقية، غير أن النجاح لم يكن حليفه في إفريقيا فقط، بل إن الرجل الذي يشغل منصب مدير ميزانية الدولة كسب العضوية داخل لجنة “الفيفا”، وما أدراك ما “الفيفا”، في وقتنا الراهن، إذ يمكن لكرة القدم أن “تزعزع استقرار بلد بكامله”، كما يمكن من خلالها تحقيق العكس، في الجانب التنموي.
نجحت خطة لقجع، ونجح معه المغرب، ليكون بذلك واحدا من الجيل الجديد من المسؤولين الذين تحتاجهم البلاد، حيث يتداخل النجاح الشخصي مع نجاح الوطن.. وتكفي في هذا الصدد الإشارة إلى حضور “موتسيبي” في حفل تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن.
فوزي لقجع واحد من رجالات هدا البلد الدين يعملون في صمت وبذكاء دون ضحيج ولا غوغاء، ما وقع هو ان جارة السوء لم تهظم الاتفاق وبمعدل مائة في المائة علي التعديل الدي ينص علي اي بلد يرغب في عضوية الكاف ملزم ان يكون عضوا في الامم المتحدة ، وقد تعرض الوفد الجزائري الدي حضر لمؤتمر الرباط لكثير من الانتقادات لانه لم يكن في المستوي تطلع العسكر الدي يعادي الوحدة الترابية للملكة، ولولا خوفهم من تبعيات منظمات حقوق الانسان لكان مصيرهم السجن، شأن السيد فوزي لقجع شان السيد بوريطة الدي يعمل في ذكاء وبدبلوماسية ناعمة، وهدا نداء لجميع المغاربة اينما وجدوا خصوصا من يتقلدوا مسؤوليات خارجية للدفاع عن وطنهم وبنقس النهج اي بحكمة بالغة، نحن اصحاب حق ولا داعي للانفعال، لان الخصم يتمني أن يجرنا لذلك اي في الفخ، وما مكيدة الكركرات وموخرا مصيدة فجيج إلا خير دليل علي ذلك….النصر حليفنا والصحراء مغربية الي الابد…