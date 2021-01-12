"ديل" تطلق حواسيب جديدة من فئة الكل في واحد

أطلقت شركة ديل حواسيب جديدة من فئة الكل في واحد ضمن سلسلة OptiPlex، وهي OptiPlex 7090 وOptiPlex 3090 .

وأوضحت الشركة الأمريكية أن مكونات الحاسوب توجد في جسم الحامل، الذي يتوفر بشكل منفصل بحيث يمكن اختيار الحامل المناسب للارتفاع المطلوب وحجم الشاشة فيما بين 24 إلى 40 بوصة.

ويتمثل الاختلاف الرئيسي بين الموديلين Optiplex 3090 و 7090 في التجهيزات؛ حيث يتوفر الطراز الأقل سعرا بمعالجات إنتل Celeron 6305 إلى Core i5-1145G7، بينما يمكن أيضا تجهيز الطراز الأغلى بالمعالج Core i7-1185G7.

ويتميز الموديل Optiplex 7090 من خلال Thunderbolt 4 USB-C، بينما يوفر كلا الطرازين العديد من منافذ USB-A و DisplayPort 1.4 و Ethernet ومقبس سماعة رأس.

ويمكن تزويد أجهزة الكمبيوتر بذاكرة وصول عشوائي من 4 جيجابايت إلى 64 جيجابايت بالإضافة إلى أقراص M.2 وأقراص SSD 5ر2 بوصة.

وتتوفر موديلات Optiplex الجديدة خلال الشهر الجاري بسعر يبدأ من 659 دولارا أمريكيا للموديل OptiPlex 3090 ومن 769 دولارا أمريكيا للموديل OptiPlex 7090.