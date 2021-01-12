"بوز" تطلق سماعة لاسلكية جديدة لعشاق الرياضة

أطلقت شركة بوز السماعة اللاسلكية Sport Open Earbuds الجديدة، التي تخاطب عشاق الرياضة، وتتوفر بسعر يبلغ نحو 200 دولار أمريكي.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن السماعة الجديدة لا يتم وضعها في قناة الأذن، ولكن أمامها، ما يجعلها مثالية لمن لا يرغب في الانفصال عن سماع العالم الخارجي.

ويتم تثبيت السماعة على الأذن عن طريق قوس، وهو ما لا يشكل أي ضغط على القناة السمعية أو الأذنين، بينما يمكن للمستخدم سماع البيئة المحيطة دون قيود، على سبيل المثال للقدرة على عبور الطريق بأمان أو الاستمرار في التحدث إلى شريك التدريب.

وعلى الرغم من التصميم المفتوح، إلا أنه لا يمكن لأحد سماع التشغيل سوى مُرتديها. وتم تجهيز سماعات الأذن أيضا بميكروفونات بحيث يمكن استخدامها للمكالمات الهاتفية أو بالاشتراك مع المساعد الصوتي جوجل Assistant أو أبل Siri.

وتتمتع السماعة الجديدة بحماية جيدة من العرق والمطر وفقا لفئة الحماية IPX4، بينما تدوم بطاريتها لمدة 8 ساعات. ولا يتم شحن السماعة في علبة الحفظ الخاصة بها، ولكن على حامل شحن منفصل.