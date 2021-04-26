التهوية الجيدة للغرف تحد من خطر الإصابة بكورونا

التهوية الجيدة للغرف تحد من خطر الإصابة بكورونا
صورة: د.ب.أ
الإثنين 26 أبريل 2021 - 10:00

قالت الجمعية الألمانية للتأمين على الحوادث إن التهوية الجيدة للغرف تحد من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأوضحت الجمعية أن التهوية بطريقة التيارات الهوائية تعمل على تقليل نسبة تركيز الإيروسولات (الجزيئات العالقة في الهواء) في هواء الغرفة، ما يحد من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

وكقاعدة عامة ينبغي تهوية الغرفة بشكل منتظم لمدة تتراوح من 3 إلى 10 دقائق كل ساعة، وذلك تبعا لدرجة الحرارة الخارجية.

وبالنسبة للغرف، التي تُعقد فيها اجتماعات ومؤتمرات وندوات، فإنه ينبغي تهويتها كل 20 دقيقة، وبطبيعة الحال قبل وبعد الاجتماع.

التهوية الصحة الغرف فيروس كورونا

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