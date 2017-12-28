"إنساها" و"بدونك" تجمعان شوقي بفنانين رومانيين

هسبريس - فاطمة الزهراء جبور

بعد تعاونه مع فريق عمل ألباني في أغنيته الأخيرة "قهوة"، يستعد الفنان أحمد شوقي لطرح أغنيتين جديدتين على طريقة الفيديو كليب، من توقيع شركة "طومو بروديكسيون" الرومانية.

عماد الكيري، مدير أعمال أحمد شوقي، كشف في تصريح لهسبريس أنّ العمل الأول الذي سيتم طرحه الأربعاء المقبل سيجمع شوقي بالفنانة الرومانية "سييا" ويحمل عنوان "بدونك أنت"، فيما سيجمعه العمل الثاني بالطفل "عمر" الذي سطع نجمه في برنامج "نيكس سطار"، ولقي نجاحا واسعا في أوروبا، ويحمل عنوان "انساها"، من كلمات سمير الموجاري، وألحان "عمر". وأبرز الكيري أن العملين قام شوقي بتصويرهما خلال الفترة الممتدة بين 6 و12 يوليوز الماضي.

ويأتي هذا التعاون، بحسب "ماندجر" شوقي، "على هامش حضور الفنان المغربي أحمد شوقي حفل توزيع جوائز DAF BAMA، التي حاز خلالها جائزة أحسن عمل عربي عالمي"، مضيفا أن "الشركة الرومانية كانت تطمح إلى العمل مع الفنان أحمد شوقي بعد سلسلة النجاحات والجوائز التي حصل عليها على المستوى الوطني والعربي والدولي؛ إذ قامت بالبحث عن أسماء فنية ذات انتشار واسع في الوطن العربي قصد إنتاج أعمال فنية مشتركة والترويج لها عربيا".

وكشف المتحدث أنّ شوقي كان يعتزم طرح أغنية منفردة، وأخرى على شكل "ديو" من إنتاجه الخاص، إلّا أن رغبة الشركة الرومانية في إصدار الأغنيتين موضوع الشراكة في الفترة المقبلة دفعه إلى تأجيل البرمجة إلى وقت لاحق.

يشار إلى أنّ أغنية "قهوة" كانت آخر الأعمال الفنية لأحمد شوقي التي حققت نجاحا كبيرا وانتشارا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وقد تم تصويرها على شكل فيديو كليب في دولة ألبانيا تحت إشراف شركة إنتاج روسية ألبانية، وطاقم عمل أجنبي من أوروبا الشرقية، وسجلت بين المغرب ودبي تحت إشراف طاقم مغاربي.