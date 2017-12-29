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الرئيسية | فن وثقافة | "كرافاطا" تحيي التراث المغربي في "بنت عمي"

"كرافاطا" تحيي التراث المغربي في "بنت عمي"

"كرافاطا" تحيي التراث المغربي في "بنت عمي"
هسبريس - فاطمة الزهراء جبور
الجمعة 29 دجنبر 2017 - 11:50

تزامنا مع نهاية السنة، عادت المجموعة الغنائية الشبابية "كرافاطا" بـ"فيديو كليب" جديد اختارت له عنوان "بنت عمي"، وترصد من خلاله أهم أحداث السنة.

واختارت المجموعة أن تمزج بين اللونين الشعبيين المصري والمغربي في أغنيتها الجديدة، دون أن تخلو من لمستها التي عرفت بها منذ بداياتها الفنية. وقال سليم بناني مؤسس المجموعة: "الأغنية تحيي التراث الشعبي المغربي..من منّا لا يعرف أغنية "ولد عمي"؟..لكن أضفنا عليها اللمسة الخاصة بنّا التي لا تخلو من روح الدعابة والكوميديا".

وأبرز بناني أنّ المجموعة "تهدف إلى خلق المتعة لدى الجمهور من خلال تقديم أغان قريبة منه، تمتاز بالطابع الشبابي، والابتعاد عن تكرار التجارب الغنائية السّائدة في السّاحة الفنية المغربية"، وأضاف: "نتمنى أن تتحقق أغنية "بنت عمّي" النجاح الذي حققته أغنية "هيلو" وتتجاوز الحدود المغربية للوصول إلى الوطن العربي".

ويضم فيديو كليب "بنت عمي" مقاطع كوميدية ومشاهد غير مألوفة، واختارت له المجموعة بطلة شقراء. وربط سليم بناني هذا الاختيار بـ"المونديال والضجة التي أثارها موضوع رغبة الشباب المغاربة في الزواج من الروسيات".

وأورد نجل الفنان المغربي خالد بناني أنّه اكتسب عشق الموسيقى والفن من والده، الذي دعمه منذ البداية، مستطردا: "تجربة والدي الفنية كانت وراء ما حققته اليوم بفضل تعلم مبادئ الغناء واحتراف العزف على الآلات الموسيقية. لكن لا يمكن أن أستغل اسم والدي من أجل الشهرة".

جدير بالذكر أن مجموعة "كرافاطا" قدمت مجموعة من الأغاني التي لاقت استحسان الجمهور المغربي، من قبيل "لبحر"، "الصيف صيف"، و"وأنا وأنا"؛ وهي الأعمال الفنية التي حصلت على نسب مشاهدة عالية على "يوتوب".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - نسرين الجمعة 29 دجنبر 2017 - 12:05
هههههه فيديو كليب رائع وفي نفس الوقت مضحك .... سنة سعيدة وحلوة لذيذة لكل المغاربة
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2 - الرد الجمعة 29 دجنبر 2017 - 12:09
وهل كان لابد من بوضع ايقاع مصري في الكليب؟ وكل هذا بعد أن استطاع العديد من الفنانين المغاربة اكتساح المشرق ايقاعات وكلمات مغربية قحة. اعتقد انه خطأ كبير جدا. قال أحد الفنانين الجنوب أمريكيين لا اتذكر اسمه مايلي#لكي يكون الغناء عالميا لابد له أن يكون ايقاعه موغلا في المحلية# انها حكمة بالفعل لأن ما يغني العالم هو ما يشكل إضافة وجديد عند الآخر وليس ما هو مألوف. الله أجبرنا فالصواب.
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