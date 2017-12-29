24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

29/12/2017
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5707:2912:3415:0917:3118:51
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب خلال العام المقبل 2018؟

  1. نشطاء "حراك جرادة" يحذرون من إشعال الفتنة في "جمعة الغضب" (5.00)

  2. الملك يقضي رأس السنة في الغابون ويستعد لقمة "سيدياو" الاستثنائية (5.00)

  3. عموتة وغضب جماهير الوداد (5.00)

  4. "العدل والإحسان" تقارب الواقع الحقوقي من الجديدة (5.00)

  5. ثرثرة فوق الويل .. الحاجة إلى "متحف وطني" للجنود الحمر (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | فن وثقافة | ملتقى مسرح الطفل بمرتيل يحتفل باللّغة والجسد

ملتقى مسرح الطفل بمرتيل يحتفل باللّغة والجسد

ملتقى مسرح الطفل بمرتيل يحتفل باللّغة والجسد
عبد الجواد الخنيفي من تطوان
الجمعة 29 دجنبر 2017 - 14:35

برسالة الفن التي تتصاعد وتتبلور بإيقاعات الحياة ، اختتم مساء يوم الخميس ملتقى مرتيل لمسرح الطفل ، بعدما أعلن مرة أخرى عن ترسيخ أفقه واستمراره بتنظيم دورته الرابعة عشرة طيلة أيام : 26 و 27 و28 من شهر دجنبر والموسومة بشعار: " مسرح الطفل احتفاء باللغة والجسد ".

وحسب اللجنة المنظمة ( فرع المنظمة الوطنية لفناني مسرح العرائس ) ، فملتقى هذه الدورة كان احتفالا بلغة نريدها راقية صادقة ومؤثرة ، واحتفالا بجسد نريده مشبعا بروح أبية تقاوم وأبدا لا تساوم..

وتوزعت العروض المقدمة خلال هذه التظاهرة الفنية والثقافية التي امتدت بأجنحتها عملا وتنوعا ، مابين سينما الريف بمرتيل ومسرح للاعائشة بالمضيق والمركز الثقافي بالفنيدق ، حيث اشتملت على تقديم مسرحيات: " رضا والحبة السحرية " لفرقة مسارات لمسرح الدمى ، و " مومو والآخرون " لفرقة مسرح الصورة من شفشاون ، و " عمي معسول " لفرقة مسرح الفانوس من الرباط .. فضلا عن تقديم عرض مسرحي تعبيري " معزوفة الليل " لفرقة فرع المنظمة الوطنية بمرتيل.

كما اشتمل برنامج الملتقى على تكريم الأديب والقاص العربي بن جلون وإجراء لقاء مفتوح حول تجربته الإبداعية والكتابة للطفل ، وتنظيم ورشات في إدارة الممثل والمسرح التربوي التعليمي واللعب الدرامي ، مع تقديم عروض فنية وألعاب سحرية واستعراضية ووصلات غنائية ورقصات إفريقية، في سعي حثيث لإقامة الصلة بين التجارب الإبداعية واهتمامات الطفولة وإغناء مساراتها ومسافات حلمها الإنساني.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.