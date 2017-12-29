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ملتقى مسرح الطفل بمرتيل يحتفل باللّغة والجسد
برسالة الفن التي تتصاعد وتتبلور بإيقاعات الحياة ، اختتم مساء يوم الخميس ملتقى مرتيل لمسرح الطفل ، بعدما أعلن مرة أخرى عن ترسيخ أفقه واستمراره بتنظيم دورته الرابعة عشرة طيلة أيام : 26 و 27 و28 من شهر دجنبر والموسومة بشعار: " مسرح الطفل احتفاء باللغة والجسد ".
وحسب اللجنة المنظمة ( فرع المنظمة الوطنية لفناني مسرح العرائس ) ، فملتقى هذه الدورة كان احتفالا بلغة نريدها راقية صادقة ومؤثرة ، واحتفالا بجسد نريده مشبعا بروح أبية تقاوم وأبدا لا تساوم..
وتوزعت العروض المقدمة خلال هذه التظاهرة الفنية والثقافية التي امتدت بأجنحتها عملا وتنوعا ، مابين سينما الريف بمرتيل ومسرح للاعائشة بالمضيق والمركز الثقافي بالفنيدق ، حيث اشتملت على تقديم مسرحيات: " رضا والحبة السحرية " لفرقة مسارات لمسرح الدمى ، و " مومو والآخرون " لفرقة مسرح الصورة من شفشاون ، و " عمي معسول " لفرقة مسرح الفانوس من الرباط .. فضلا عن تقديم عرض مسرحي تعبيري " معزوفة الليل " لفرقة فرع المنظمة الوطنية بمرتيل.
كما اشتمل برنامج الملتقى على تكريم الأديب والقاص العربي بن جلون وإجراء لقاء مفتوح حول تجربته الإبداعية والكتابة للطفل ، وتنظيم ورشات في إدارة الممثل والمسرح التربوي التعليمي واللعب الدرامي ، مع تقديم عروض فنية وألعاب سحرية واستعراضية ووصلات غنائية ورقصات إفريقية، في سعي حثيث لإقامة الصلة بين التجارب الإبداعية واهتمامات الطفولة وإغناء مساراتها ومسافات حلمها الإنساني.