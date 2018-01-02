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الرئيسية | فن وثقافة | "مشارف" يفتتح 2018 باستضافة العلامة بنحمزة

"مشارف" يفتتح 2018 باستضافة العلامة بنحمزة

"مشارف" يفتتح 2018 باستضافة العلامة بنحمزة
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 02 يناير 2018 - 10:57

يستضيف برنامج "مشارف" العلامة مصطفى بنحمزة، رئيس المجلس العلمي بوجدة عضو المجلس العلمي الأعلى، لمناقشة موضوع الثقافة الفقهية في المغرب.

ويطرح ياسين عدنان، مقدم البرنامج، عددا من الأسئلة على ضيفه، من قبيل: كيف السبيل إلى تجديد الفقه الإسلامي؟ وهل نحتاج اليوم إلى فقه جديد؟ وإلا، فماذا عن حيوية فقه النوازل، وهو فقه تطبيقي في الأصل؟ كيف يواكب تحوّلات العصر والمجتمع؟

وهل صحيح أن هناك هيمنةً للإسلام الفقهي في بلادنا على باقي صيغ الإسلام الأخرى، وعلى رأسها الإسلام العرفاني؟ وماذا عن سؤال التمثّلات؟ كيف تتصوّر الأجيال الجديدة الفقيه؟ كيف يمكن للمغاربة بمختلف مؤسساتهم بناء صورة قوية متماسكة لفقيه مغربي لا يُخاصِم عصره ولا يُكفّر مجتمعه؟

هذا غيض فقط من فيض الأسئلة التي سيطرحها ياسين عدنان في أولى حلقات موسم 2018 من "مشارف" على مصطفى بنحمزة، مساء الأربعاء 3 يناير 2018 على الساعة العاشرة والربع ليلا، على شاشة "الأولى".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - محمد داوود الثلاثاء 02 يناير 2018 - 11:55
من البرامج الناجحة بكل المقاييس برنامج " مشارف " الذي يديره الأستاذ الأديب عدنان ياسين حفظه الله .. غير أن الاقتصار على استضافة الأدباء والفنانين ـ غالباً ـ يجعله ـ من غير قاصد صاحبه ـ منحازاً بعض الشيء ! والذي نريده من الأستاذ ياسين هو أن ينفتح على الثقافة بمعناها الواسع وعلى المثقفين بمختلف مشاربهم .. ومنهم في الأصل والصميم : علماءُ الدين ـ خصوصاً ذوي الاطلاع الواسع على مكونات ثقافتنا الاسلامية .. وإنكم ـ سيدي ياسين ـ بإعلانكم استضافة العلامة الدكتور بنحمزة تكونون قد أخذتم الطريق التي هي أقومُ .. وفقكم الله وسددكم ونفع ببرنامجكم .
والسلام عليكم
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9
2 - متأمل الثلاثاء 02 يناير 2018 - 12:27
كل ما حرم الله سبحانه في كتابه العزيز يبقى حراما إلى
قيام الساعة فلا يجوز تغييره فهناك أمورا محرمة في الشرع محدودة جدا بينما الحلال تجده لا حد له فالله سبحانه سخر هذا الكون كله للبشر حتى يشكره ويعبده
ويطيعه فلنحذر من بعض القوم فإنهم شياطين في صفة بشر.
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3
3 - واضح جدا الثلاثاء 02 يناير 2018 - 12:47
مبادرة راااائعة ذ.عدنان،،، مناقشةُ متمكِّن في الثقافة الإسلامية له منهجية عقلانية منطقية مقنعة تختلف عن الكثير من الفقهاء الآخرين، و ظهر هذا واضحا في برنامج تلفزي لا أَمَلُّ من تكرار مشاهدته و الإنصات إليه...دكتور مُشَرِّف جدا و لا ينطلي عليه اللَّفُّ و الدوران،،،لكن، لكن، لكن أتمنى أن يأخذ برنامجُ الإعلاميِّ المثقفِ المتميزِ ذ.عدنان توقيتا متقدما عما عليه الآن، على الأقل بعد النشرة،،،غالبا ما أراه أنا في الإعادة بقناة المغربية التي تذيعه الثلاثاء صباحا..
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5
4 - امنشار الثلاثاء 02 يناير 2018 - 13:55
أحسنتم الاختيار
أتمنى لكم التوفيق والسداد
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2
5 - حنظلة الثلاثاء 02 يناير 2018 - 15:02
بادرة طيبة من مثقف مغربي نعتز به.اﻻسﻻم الفقهي بدأ يطرح عدة تساؤلات وسط شباب اليوم أصبح من الصعوبة إقناععه بخطاب يدعو إلى تقبل الواقع كما هو .إلى طاعة ولي الأمر دون انتقاده.
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