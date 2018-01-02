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كُتّاب وآراء
"مشارف" يفتتح 2018 باستضافة العلامة بنحمزة
يستضيف برنامج "مشارف" العلامة مصطفى بنحمزة، رئيس المجلس العلمي بوجدة عضو المجلس العلمي الأعلى، لمناقشة موضوع الثقافة الفقهية في المغرب.
ويطرح ياسين عدنان، مقدم البرنامج، عددا من الأسئلة على ضيفه، من قبيل: كيف السبيل إلى تجديد الفقه الإسلامي؟ وهل نحتاج اليوم إلى فقه جديد؟ وإلا، فماذا عن حيوية فقه النوازل، وهو فقه تطبيقي في الأصل؟ كيف يواكب تحوّلات العصر والمجتمع؟
وهل صحيح أن هناك هيمنةً للإسلام الفقهي في بلادنا على باقي صيغ الإسلام الأخرى، وعلى رأسها الإسلام العرفاني؟ وماذا عن سؤال التمثّلات؟ كيف تتصوّر الأجيال الجديدة الفقيه؟ كيف يمكن للمغاربة بمختلف مؤسساتهم بناء صورة قوية متماسكة لفقيه مغربي لا يُخاصِم عصره ولا يُكفّر مجتمعه؟
هذا غيض فقط من فيض الأسئلة التي سيطرحها ياسين عدنان في أولى حلقات موسم 2018 من "مشارف" على مصطفى بنحمزة، مساء الأربعاء 3 يناير 2018 على الساعة العاشرة والربع ليلا، على شاشة "الأولى".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
والسلام عليكم
قيام الساعة فلا يجوز تغييره فهناك أمورا محرمة في الشرع محدودة جدا بينما الحلال تجده لا حد له فالله سبحانه سخر هذا الكون كله للبشر حتى يشكره ويعبده
ويطيعه فلنحذر من بعض القوم فإنهم شياطين في صفة بشر.
أتمنى لكم التوفيق والسداد