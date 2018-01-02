"مشارف" يفتتح 2018 باستضافة العلامة بنحمزة

هسبريس من الرباط

يستضيف برنامج "مشارف" العلامة مصطفى بنحمزة، رئيس المجلس العلمي بوجدة عضو المجلس العلمي الأعلى، لمناقشة موضوع الثقافة الفقهية في المغرب.

ويطرح ياسين عدنان، مقدم البرنامج، عددا من الأسئلة على ضيفه، من قبيل: كيف السبيل إلى تجديد الفقه الإسلامي؟ وهل نحتاج اليوم إلى فقه جديد؟ وإلا، فماذا عن حيوية فقه النوازل، وهو فقه تطبيقي في الأصل؟ كيف يواكب تحوّلات العصر والمجتمع؟

وهل صحيح أن هناك هيمنةً للإسلام الفقهي في بلادنا على باقي صيغ الإسلام الأخرى، وعلى رأسها الإسلام العرفاني؟ وماذا عن سؤال التمثّلات؟ كيف تتصوّر الأجيال الجديدة الفقيه؟ كيف يمكن للمغاربة بمختلف مؤسساتهم بناء صورة قوية متماسكة لفقيه مغربي لا يُخاصِم عصره ولا يُكفّر مجتمعه؟

هذا غيض فقط من فيض الأسئلة التي سيطرحها ياسين عدنان في أولى حلقات موسم 2018 من "مشارف" على مصطفى بنحمزة، مساء الأربعاء 3 يناير 2018 على الساعة العاشرة والربع ليلا، على شاشة "الأولى".