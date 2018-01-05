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كُتّاب وآراء
الملك محمد السادس يتكفل بعلاجات عبد الرؤوف
تكفل الملك محمد السّادس بمصاريف علاج الفنان الكوميدي عبد الرحيم التونسي، الشهير بلقب "عبد الرؤوف"، بعد تدهور حالته الصحية بداية الأسبوع الجاري.
حسان التونسي، نجل الفنان، أكد في تصريح لهسبريس أن الملك محمد السادس أعطى أوامره بنقل والده إلى المستشفى العسكري بالرباط من أجل العلاج، وتكفل بالمصاريف.
وأوضح حسان أن "عبد الرؤوف" نقل صباح اليوم الجمعة من مستشفى "جرادة" بالدار البيضاء إلى المستشفى العسكري في الرباط.
وأوضح نجل عبد الرؤوف أن الحالة الصحية لـ"قيدوم الفكاهيين المغاربة" في تحسن ملموس بعدما استفاق من غيبوبته، مبرزاً أنّه يحظى برعاية واهتمام خاص من طرف الأطباء المشرفين على وضعه.
حسان أكّد، في تصريحات سابقة، أن الحالة الصحية لوالده تدهورت خلال الأسابيع الماضية، إذ كان يعاني من ضيق في التنفس عجل بدخوله إلى المصحة، بعد مجموعة من العراقيل التي واجهتها أسرته من طرف مستشفى خاص بالبيضاء، رفض استقباله بدعوى أن قسم الإنعاش مكتظ بالمرضى.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (26)
حتى لا نفقد هرم من اهرامات الفكاهة نحن بحاجة اليه
جد غريب امرك بلادي. لازم تدخل الملك لتلقي العلاج و المريض لي مكيعرفش المالك ما مصيره؟؟؟؟؟
نريد نظاما صحيا عادلا وليس فقط مجرد اعانات وحلول ترقيعية.
يجب تدخل أمير المؤمنين من أجل العلاج.
رحمك الله يا عمر لقد توليت شؤون المسلمين و أحسنت أما مسؤولينا اليوم فنشكوهم إلى الله عز و جل.
هذا هو الملك المناسب في المكان والبلد المناسب
شهادة حق ،،اخوكم رشيد من إيطاليا