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الرئيسية | فن وثقافة | الملك محمد السادس يتكفل بعلاجات عبد الرؤوف

الملك محمد السادس يتكفل بعلاجات عبد الرؤوف

الملك محمد السادس يتكفل بعلاجات عبد الرؤوف
هسبريس- فاطمة الزهراء جبور
الجمعة 05 يناير 2018 - 13:15

تكفل الملك محمد السّادس بمصاريف علاج الفنان الكوميدي عبد الرحيم التونسي، الشهير بلقب "عبد الرؤوف"، بعد تدهور حالته الصحية بداية الأسبوع الجاري.

حسان التونسي، نجل الفنان، أكد في تصريح لهسبريس أن الملك محمد السادس أعطى أوامره بنقل والده إلى المستشفى العسكري بالرباط من أجل العلاج، وتكفل بالمصاريف.

وأوضح حسان أن "عبد الرؤوف" نقل صباح اليوم الجمعة من مستشفى "جرادة" بالدار البيضاء إلى المستشفى العسكري في الرباط.

وأوضح نجل عبد الرؤوف أن الحالة الصحية لـ"قيدوم الفكاهيين المغاربة" في تحسن ملموس بعدما استفاق من غيبوبته، مبرزاً أنّه يحظى برعاية واهتمام خاص من طرف الأطباء المشرفين على وضعه.

حسان أكّد، في تصريحات سابقة، أن الحالة الصحية لوالده تدهورت خلال الأسابيع الماضية، إذ كان يعاني من ضيق في التنفس عجل بدخوله إلى المصحة، بعد مجموعة من العراقيل التي واجهتها أسرته من طرف مستشفى خاص بالبيضاء، رفض استقباله بدعوى أن قسم الإنعاش مكتظ بالمرضى.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (26)

1 - زاكوري الجمعة 05 يناير 2018 - 13:31
اللهم اشفه انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. آمين
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83
2 - لحنين75 الجمعة 05 يناير 2018 - 13:37
كثير الشكر لمولانا محمد السادس نصره الله و أيده على هذه الالتفاتة الكريمة راجيا من الله سبحانه ان يشفي فى العاجل القريب فنانا الكبير السيد عبد الرحيم التونسي و جميع المسلمين ..أمين ..جمعة مباركة على كافة المسلمين و على طاقم هسبرس..و السلام عليكم. .شكرا هسبرس
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-5
3 - canadien et fier الجمعة 05 يناير 2018 - 13:38
Allah ichafih yareb et merci pour kintiative et on veut que les autres marocains auront le meme traitement et le.droit de se faire soigne gratos
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28
4 - خريف شجرة الفنانين الجمعة 05 يناير 2018 - 13:42
تسقط الخيل تباعا نتمنى له الشفاء يارب
حتى لا نفقد هرم من اهرامات الفكاهة نحن بحاجة اليه
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32
5 - السلاوي الجمعة 05 يناير 2018 - 13:42
الله يشافيه ممثل بسيط ... خلينا من الخيش بيش ديال دابا ..
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47
6 - واحد من الشعب الجمعة 05 يناير 2018 - 13:45
فنان قدير و جدير بالاحترام. اتمنى الشفاء العاجل.
جد غريب امرك بلادي. لازم تدخل الملك لتلقي العلاج و المريض لي مكيعرفش المالك ما مصيره؟؟؟؟؟
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78
7 - elabdelaziz الجمعة 05 يناير 2018 - 13:59
دائما يبذل جلالته عناء التكفل بمراسيم الدفن ومصاريف العلاج عبر انتقاء نخبة من المشاهير او على اثر وقوع حوادث لتكشف المستور وتبرهن على ان العناية الطبية غير متاحة للجميع ومتوقفة على فئات معينة دون اخرى والتي قد ادت ثمن حصولها على الهدية الطبية بعد التشهير بها فهي اهانة وتدلل وكأن صفة المواطنة تختلف من مغربي الى اخر نرغب بالعناية الطبية للجميع دون قيد او شرط بنفس المستوى ومهما كان مستوى المواطن المريض او صفته او موقعه اما مصاريف الدفن فلا حاجة للميت بها
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50
8 - paris الجمعة 05 يناير 2018 - 14:00
Tous mes respects pour notre roi.mais je pense que bcp de marocain ils besoin de soin ce qui est pas le cas dans nos hôpitaux alor makanche rir abdraaouf
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7
9 - محمد العناق الجمعة 05 يناير 2018 - 14:00
ما أحوجنا لمثل هذه التدخلات لعلاج جميع المغاربة المحتاجين ،الفنان عبد الرؤوف عزيز علينا ونتمنى له الشفاء العاجل ،لكن نتمنى أن تحظى الفئات المعوزة، كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته.
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50
10 - خديجة اﻻمغاري الجمعة 05 يناير 2018 - 14:03
الله يحفظ الينا ملكنا محمد السادس وينصره على اﻻعداء ويحفظ اﻻسرة الماكية .عاش الملك.
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-24
11 - باحت عن الحق الجمعة 05 يناير 2018 - 14:04
لمادا عبد الرؤوف دون الآلاف من المرضى
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34
12 - عبد الرحمان الجمعة 05 يناير 2018 - 14:04
جزاكم ورعاكم وحفضكم الله يا امير المؤمنين . عبد الرؤوف يستاهل كل خير . الله يشافيه . اميييييين
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-12
13 - a e الجمعة 05 يناير 2018 - 14:08
Allah ychafih ET vive SM let ROI .
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-10
14 - حنان الجمعة 05 يناير 2018 - 14:09
نتمنى له الشفاء العاجل..والله ينصر جلالة الملك ويحفظه.يارب.
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-7
15 - واحد مابقا فاهم والو الجمعة 05 يناير 2018 - 14:17
ندعوا الله تعالى بالشفاء لمحبوبنا عبد الرؤوف انه سميع قدير.لكن يبقى السؤال من يتكلف بمصاريف علاج المغاربة المغمورين الذين لا تصل اخبارهم الى الملك؟؟؟
نريد نظاما صحيا عادلا وليس فقط مجرد اعانات وحلول ترقيعية.
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7
16 - مغربي واعتز الجمعة 05 يناير 2018 - 14:18
بالشفاء العاجل ان شاء الله للفنان والكوميدي والمسرحي سي عبد الرحيم التونسي ..الاب الروحي الفنانين المغاربة
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6
17 - اعصيم سمير الجمعة 05 يناير 2018 - 14:21
حفظ الله صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالسبع المثاني والقرآن الكريم .ويحفظ الامير ولي العهد مولاي الحسن.ويحفظ كل الاسرة العلوية الملكية الشريفة
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-7
18 - مواطن الجمعة 05 يناير 2018 - 14:30
لا حول و لا قوة إلا بالله، عجيب أمر المسلمين اليوم!
يجب تدخل أمير المؤمنين من أجل العلاج.
رحمك الله يا عمر لقد توليت شؤون المسلمين و أحسنت أما مسؤولينا اليوم فنشكوهم إلى الله عز و جل.
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10
19 - Fes driver الجمعة 05 يناير 2018 - 14:32
الالتفاتة الملكية للحالة الاجتماعية الصعبة لبعض الفنانين تنم عن كرم و إنسانيته لهذه الفئة التي اغنت الساحة الفنية بعطاءاتها لكن المجمتع يقابلها بالجحود في خريف العمر لدى فالحل هو ايجاد صيغة مساهماتية للفنانين لصندوق تضامني يكفيهم ذل السؤال. شافى الله عبد الرؤوف
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-9
20 - said الجمعة 05 يناير 2018 - 14:36
كثير الشكر لمولانا محمد السادس نصره الله و أيده على هذه الالتفاتة الكريمة راجيا من الله سبحانه ان يشفي فى العاجل القريب فنانا الكبير السيد عبد الرحيم التونسي و جميع المسلمين ..أمين ..جمعة مباركة على كافة المسلمين و على طاقم هسبرس..و السلام عليكم. .شكرا هسبرس
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-6
21 - CITOYEN الجمعة 05 يناير 2018 - 14:45
نرجو ان يتكفل الملك محمد السادس بجميع المرضى ويعطي اوامره السامية لكافة الاظباء بان يولو رعاية واهتمام مثلما يلقى عبد الرؤوف الله يشفيه ويشافي الجميع
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5
22 - garti radouane الجمعة 05 يناير 2018 - 15:21
vive le roi et vive abdraouf vive le peuple marocain, allah i chafi tous les musulmans du monde .la mort inchaallah pour le chaitane TRUMP et le sionisme americain.
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1
23 - رشيد الجمعة 05 يناير 2018 - 15:29
الله ايشافيك ويعافيك عبد الرؤوف والله ينصر سيدنا محمد السادس ،دائما يتدخل ويساعد المحتاجين والفقراء
هذا هو الملك المناسب في المكان والبلد المناسب
شهادة حق ،،اخوكم رشيد من إيطاليا
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-3
24 - mohamed amine الجمعة 05 يناير 2018 - 15:49
السلام عليكم نتمنى من الله الشفاء العاجل لفنان الكبار والصغار لكن من المءسف ان نرى عامة الشعب المغربي تموت ببطء في الشارع بالبرد القارس او في مغربنا العميق حيث لا يوجد لا مستشفى جرادة ولا مستشفى العسكري الله معك يا مغربنا اليتيم
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1
25 - marroqui الجمعة 05 يناير 2018 - 15:57
ليس قدوم الفكاهيين بالمغرب بل هو آب الفكاهة في المغرب الى جانب المرحوم القدميري و بعض الرواد الكبار. هذا الرجل عملاق المسرح الفرجوي و كان مؤدبا ولطيفا و إنسانا. هو ملك للمغاربة جميعا. نتمنى له طول العمر والصحة الجيدة والشفاء العاجل بحول الله وقوته. شكرا لجلالة الملك.
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1
26 - مصطفى الجمعة 05 يناير 2018 - 16:06
نتمنى الشفاء العاجل للفكاهي المحبوب..ولجميع المرضى المغاربة والمسلمين اجمعين.امين يارب العالمين....
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