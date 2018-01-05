الملك محمد السادس يتكفل بعلاجات عبد الرؤوف

هسبريس- فاطمة الزهراء جبور

تكفل الملك محمد السّادس بمصاريف علاج الفنان الكوميدي عبد الرحيم التونسي، الشهير بلقب "عبد الرؤوف"، بعد تدهور حالته الصحية بداية الأسبوع الجاري.

حسان التونسي، نجل الفنان، أكد في تصريح لهسبريس أن الملك محمد السادس أعطى أوامره بنقل والده إلى المستشفى العسكري بالرباط من أجل العلاج، وتكفل بالمصاريف.

وأوضح حسان أن "عبد الرؤوف" نقل صباح اليوم الجمعة من مستشفى "جرادة" بالدار البيضاء إلى المستشفى العسكري في الرباط.

وأوضح نجل عبد الرؤوف أن الحالة الصحية لـ"قيدوم الفكاهيين المغاربة" في تحسن ملموس بعدما استفاق من غيبوبته، مبرزاً أنّه يحظى برعاية واهتمام خاص من طرف الأطباء المشرفين على وضعه.

حسان أكّد، في تصريحات سابقة، أن الحالة الصحية لوالده تدهورت خلال الأسابيع الماضية، إذ كان يعاني من ضيق في التنفس عجل بدخوله إلى المصحة، بعد مجموعة من العراقيل التي واجهتها أسرته من طرف مستشفى خاص بالبيضاء، رفض استقباله بدعوى أن قسم الإنعاش مكتظ بالمرضى.