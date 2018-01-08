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كُتّاب وآراء
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تحسن صحة عبد الرؤوف يبعده عن غرفة الإنعاش
الاثنين 08 يناير 2018 - 15:30
قالت دنيا التونسي، ابنه الفنان الكوميدي عبد الرحيم التونسي المعروف بـ"عبد الرؤوف"، إن والدها قد غادر غرفة الإنعاش اليوم الاثنين، وإن حالته الصحية مستقرة وفي تحسن.
وكانت عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي قد روجت خبر وفاة عبد الرؤوف بعد إدخاله غرفة الإنعاش بالمستشفى العسكري بالرباط، الذي نقل إليه من مصحة خاصة بالدار البيضاء بتعليمات من الملك محمد السادس.
وقد طالبت عائلة عبد الرحيم التونسي وعدد من الفنانين المغاربة بوقف نشر الشائعات حول الحالة الصحية لعبد الرؤوف، احتراما لمساره ولعائلته الصغيرة والكبيرة، والدعاء له بالشفاء.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (21)
1 - Raddad rimini sud الاثنين 08 يناير 2018 - 15:38
الشفاء العاجل لفناننا العزيز أن شاء الاه
2 - bonne nouvelle الاثنين 08 يناير 2018 - 15:40
بالشفاء العاجل إنشاء الله. اللهم اشفه انت الشافي لاشفاء الاشفاؤك شفاءا لايغادر سقما وجميع المسلمين يا رب.
3 - هدى الاثنين 08 يناير 2018 - 15:45
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات فرحنا فرحة لا توصف بهاد الخبر الله يتمم شفاؤك على خير والله يبارك لك بعمرك والله يشافي جميع المرضى.
4 - jamal الاثنين 08 يناير 2018 - 15:46
الحمدالله يا رب تشفيه وتعافيه إنه يستحق الدعاء
5 - زهير بومية الاثنين 08 يناير 2018 - 15:48
ضروري ربي استاجب لدعاء ملايين المغاربة... الله ازيد فراحتو فنان محبوب... الله اشافيه و اشافي ميمتي وجميع مرضى المسلمين
6 - واد امليل الاثنين 08 يناير 2018 - 15:49
نتمنى الشفاء العاجل لقيدوم الكوميديا المغربية عبدالرحيم التونسي ولكل المرضى أن شاء الله تعالى.
7 - habib الاثنين 08 يناير 2018 - 15:49
الحمدلله على شفائه و سلامته اللهم لك الحمد والشكر ياااااارب
8 - houssam الاثنين 08 يناير 2018 - 15:49
على سلامتك سي عبد الرؤوف الله يرزقك الصحة والسلامة. ونستينا فزمان الستينيات والسبعينيات بالضحك الجميل والفكاهة البسيطة الهادفة ايام كان الزمان زمان اللمة والدفء العائلي لي عوضو زمان البورطابل والدفء الفيسبوكي. الله يشافيك
9 - عباس الوزاني الاثنين 08 يناير 2018 - 15:53
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنتمناو الشفاء العاجل للفنان الكبير ديالنا والعزيز على قلوب المغاربة اجمعين اللهم زد في عمره وانا من بين ملايين محبي الفنان الكبير واصحاب نشر اشاعات الوفاة اللهم اغفر لهم وعيب وعار عليهم
11 - سارة الاثنين 08 يناير 2018 - 15:54
الحمد لله على سلامتك وبركا من الاخبار الكاذبة لكتئدي عائلة كلها
12 - Amal الاثنين 08 يناير 2018 - 15:57
من كل قلبي وفِي صلاتي ادعو لهذا الفنان الكبير بالشفاء العاجل.
13 - حميد الاثنين 08 يناير 2018 - 15:58
اللهم شافيه. ..التونسي هرم من أهرامات الفكاهة المغربية.
14 - الحمريطي مول الحوت الاثنين 08 يناير 2018 - 15:59
الحمد لله . نطلب منه ان يشفي ممثلنا العزيز الذي اضحك الملايين وان يحفظه لعائلته الصغيرة ولكل اصدقاءه ومحبيه . والخزي والعار لكل من يشوه سمعة الناس باطلاق الاكاذيب واختلاق الروايات .
15 - عبدالله الاثنين 08 يناير 2018 - 16:06
الله اي شافيك ا خويا عبدالرووف ويخليك لي وليداتك او لي جميع المغاربة ويطول ليك العمر كيما فوجتيها علينا في الصغر الله اي فاجيها عليك انشاء الله
16 - ماريا. الاثنين 08 يناير 2018 - 16:06
اولا : الحمد لله على السلامة لفناننا عبد الرؤوف وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يفرجها عليه ويشفيه بشفائه
ثانيا :أود أن أصلح خطأ يقع فيه الكثر من المعلقين بأن :ان شاء الله. همذا تكتب. وليس هكذا:انشاء
ففرق شاسع بين الكلمتين
ثانيا :أود أن أصلح خطأ يقع فيه الكثر من المعلقين بأن :ان شاء الله. همذا تكتب. وليس هكذا:انشاء
ففرق شاسع بين الكلمتين
17 - عبد الواحد.قصرتزكاغين الاثنين 08 يناير 2018 - 16:07
الحمد لله على السلامة اللهم أمتعه بي الصحة والعافية....لقد كتب العديد من الشباب على الفيسبوك الكثير من الشأإعت حول وفته ولقد قمت عليه الرد اتقو الله فيما تكتبون. ...الحمد لله على السلامة
19 - رابح علايي الاثنين 08 يناير 2018 - 16:13
اسأل عز وجل جلاله أن يشفي فناننا الكبير والمقتدر والمحترم اخانا عبد الرحيم التونسي ويعود الى عائلته الصغيرة والكبيرة بموفور الصحة والعافية . اللهم فرج عن سقمه واشفيه شفاء تفرح به فلذات كبده يا طبيب لمن لا طبيب له .
20 - مغربي جر الاثنين 08 يناير 2018 - 16:17
الله يشفيه ويشفي جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يارب
21 - رباطية الاثنين 08 يناير 2018 - 16:24
الحمدلله على تحسن صحته! والله نحبك كثيرا يا عبد الرحيم التونسي!(عبد الرؤوف) كم أضحكتنا وأدخلت البهجة في قلوبنا وليس هناك من يشبهك! ونحن ندعي معك بالشفاء والله على كل شيء قدير! سبحان من يحيي العظام وهي رميم!
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