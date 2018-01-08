تحسن صحة عبد الرؤوف يبعده عن غرفة الإنعاش

هسبريس من الرباط

قالت دنيا التونسي، ابنه الفنان الكوميدي عبد الرحيم التونسي المعروف بـ"عبد الرؤوف"، إن والدها قد غادر غرفة الإنعاش اليوم الاثنين، وإن حالته الصحية مستقرة وفي تحسن.

وكانت عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي قد روجت خبر وفاة عبد الرؤوف بعد إدخاله غرفة الإنعاش بالمستشفى العسكري بالرباط، الذي نقل إليه من مصحة خاصة بالدار البيضاء بتعليمات من الملك محمد السادس.

وقد طالبت عائلة عبد الرحيم التونسي وعدد من الفنانين المغاربة بوقف نشر الشائعات حول الحالة الصحية لعبد الرؤوف، احتراما لمساره ولعائلته الصغيرة والكبيرة، والدعاء له بالشفاء.