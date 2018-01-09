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الرئيسية | فن وثقافة | النشيد الوطني في دور السينما يثير جدلا بالهند

النشيد الوطني في دور السينما يثير جدلا بالهند

النشيد الوطني في دور السينما يثير جدلا بالهند
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 09 يناير 2018 - 13:44

قضت المحكمة العليا في الهند بعدم وجود حاجة إلى قيام دور العرض بعزف النشيد الوطني قبل عرض كل فيلم. بينما كان حكم سابق، صدر في نونبر 2016، قضى بضرورة عزف النشيد الوطني ووجوب وقوف الجمهور احتراما له حتى ينتهي.

ويأتي القرار في ظل الجدل القائم بشأن تصاعد النزعة القومية العدائية، تحت قيادة حكومة حزب "بهاراتيا جاناتا" الهندوسي اليميني.

وقد تم إلقاء القبض على العديد من الاشخاص، لدرجة الاساءة إلى بعض المعاقين وآخرين من المسلمين، بسبب عدم وقوفهم خلال عزف النشيد بدور السينما، إلى أن طلبت المحكمة من وزارة الداخلية الاتحادية في أكتوبر الماضي النظر في الامر.

المحامي أبهيناف سريفاستافا، الذي قام برفع الدعوى بالنيابة عن منظمة غير حكومية، قال بشأن ما تردد عن الاساءة إلى النشيد الوطني: "قبلت المحكمة الطلبات الواردة في شهادة موثقة من الحكومة، واقترحت ألا يكون عزف النشيد الوطني في القاعات، إلزاميا".

وأضاف :"لقد تم تعديل القرار السابق"، مضيفا أن الحكومة ستضع حاليا إطارا حول هذه المسألة.

إلا أن المحكمة أوضحت أنه إذا كانت صالات دور العرض ترغب في عزف النشيد الوطني فيجب على الجمهور الوقوف. كما قالت إن إعفاء المعاقين من الوقوف سيظل معمولا به.

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