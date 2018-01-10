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مشارف يستضيف الأديبة المغربية عائشة البصري
في حلقة جديدة من برنامج "مشارف"، الذي سيعرض على القناة الأولى مساء اليوم الأربعاء، يستضيف ياسين عدنان الأديبة المغربية عائشة البصري، صاحبة "خلوة الطير" و"شرفة مطفأة" و"ليلة سريعة العطب".
"البصري تأخّرت في ولوج المشهد الأدبي، وانتظرت الألفية الجديدة لتنشر ديوانها الأول "مساءات"، ومنذ ذلك الحين وعناوينها تتواصل بوتيرة لافتة"، يقول عدنان في تقديم الحلقة.
وتعتبر عائشة كاتبة يشغلها قلق الموت وسؤال المصير. شاعرة جذبها السرد الروائي إلى حبكاته في "ليالي الحرير" و"حفيدات غريتا غاربو"، قبل أن تغيّر الاتجاه مؤخرًا نحو القصة القصيرة في إصدارها الجديد "بنات الكرز".
وقد ترجم لها عبد اللطيف اللعبي ديوانين إلى الفرنسية، منها "أرق الملائكة"، ثم مختارات شعرية بعنوان "حدس ذئبة"، قبل أن تُترجَم لها أعمال أخرى شعرية وروائية إلى الإسبانية والتركية والإيطالية.